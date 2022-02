Este es el grado de estudios de Priscilla Chan, esposa de Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg y Priscilla Chan se casaron en el año 2012, pero su relación data desde el 2005, cuando se conocieron de una manera muy excéntrica. Hoy la pareja se encuentra más unida que nunca y juntos tuvieron dos niñas que son las herederas del imperio del informático: Máxima y August.

Desde que Facebook se convirtió en un éxito, Mark Zuckerberg ha mantenido a su pareja lejos del ojo público y poco se sabe de esta mujer que, según el círculo cercano, es brillante. Priscilla Chan tiene raíces chinas, pero nació en Boston, Massachusetts, y se recibió en medicina en la Universidad de Harvard.

Sus ex compañeros la votaron como la mejor de la clase en 2003 y todos la reconocen como una verdadera genio por su inteligencia, lo cual, posiblemente habría contribuido a su relación con Zuckerberg. Se recibió en 2007, cinco años antes de casarse y hoy se desconoce si trabaja en algo relacionado a su carrera.

¿Cómo se conocieron Mark Zuckerberg y Priscilla Chan?

Algunos dicen que Mark Zuckerberg y Priscilla Chan estaban destinados a estar juntos. Cabe recordar que el programador estudió en Harvard durante un año y fue allí donde se conocieron en 2003: ambos estaban haciendo la fila del baño en una fiesta de fraternidad organizada por Alpha Epsilon Pi de la cual Zuckerberg era miembro y comenzaron a hablar.

"Tenía estos vasos de cerveza que decían 'libra incluye cerveza punto H.' Es una etiqueta para C++. Es como el humor universitario, pero con un atractivo nerd informático", contó Chan en una entrevista que concedió a The New Yorker. Para suerte de Zuckerberg, la joven estudiante sí entendió el chiste y bromearon al respecto.

Más tarde, se enteró que esa fiesta fue una especie de despedida que habían organizado los compañeros de Zuckerberg, ya que éste había violado la información de datos de la universidad para crear Facebook y su expulsión era inminente. "Me echarán en tres días, así que tenemos que ir a una cita rápidamente" le dijo a Chan.

Si bien al poco tiempo Zuckerberg abandonó los estudios, su relación con Chan continuó y esperaban unos años en tener hijos, ya que él estaba sumergido en su trabajo para hacer de Facebook la red social más importante. En su ascenso a la fama, la mujer estuvo a su lado y han resistido juntos un sinfín de golpes.

Su hija Máxima nació en 2015 y Zuckerberg es tan dedicado a su familia que se tomó licencia de Facebook dos meses para estar cerca de ellas. Luego, en 2017 llegó August, la pequeña de la casa. El programador confesó, en muchas entrevistas que estar en su casa es tener los pies sobre la tierra y en las redes sociales se lo ve con una gran devoción por su familia.