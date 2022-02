Un padre golpeó a otro en la puerta de una escuela de Chacras y piden que hagan algo por la violencia

La escena fue espantosa y ocurrió a la vista de los niños: un hombre golpeó brutalmente a otro en la puerta de una escuela luego de un altercado por el estacionamiento, en un hecho que derivó en una causa judicial y generó una situación incómoda que aún no tiene respuesta. Es que el agresor fue imputado y tiene restricciones de acercamiento, pero seguirá conviviendo con la familia agredida porque sus hijos volverán a ser compañeros.

Todo ocurrió en el estacionamiento de la escuela San Jorge, de Chacras de Coria, donde terminó desencadenándose una situación que aún inquieta. El hombre agredido (se reservan los nombres para proteger a los niños) había estacionado para buscar a su hija en el colegio. Cuando regresó, otro padre estaba a los bocinazos porque no podía salir. Hubo una breve discusión y sin mediar más palabras el agresor se bajó del auto y golpeó salvajemente al otro, que no respondió la agresión porque, entre otras cosas, estaba con su hija y había más niños. Hubo una intervención "informativa" de las autoridades. Llamaron al agresor y la única respuesta que recibieron fue una excusa: "Estaba mal estacionado", respondió.

La tensión siguió porque hubo padres que solicitaron que no se permita la matriculación de los allegados al agresor; sobre todo porque hay niños que compartirían curso. .

Desde la Dirección General de Escuelas explicaron que no tienen injerencia para intervenir porque se trata de un problema entre particulares. Es la propia institución la que puede poner requisitos de admisión. La preocupación de algunos padres tiene que ver con las situaciones de violencia que generó y creen que pueden ocurrir con el agresor. Allegados a la escuela explicaron que ese hecho ocurrió fuera de la escuela y que no se puede condicionar la educación de un niño; es decir que no se puede negar la matriculación de alguien por problemas particulares.

Justo antes del inicio del ciclo lectivo 2022 la situación volvió a tomar protagonismo entre los padres para tratar de evitar más tensiones. La violencia vivida no es aislada porque se han repetido situaciones similares en muchas instituciones. Incluso en momentos similares: el ingreso y salida de los colegios, donde las peleas habituales por el tránsito se trasladan a las escuelas, con niños y adolescentes como testigos.