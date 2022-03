Antonella, de Lavalle: "Mi pueblo lleva 52 años sin coronar una reina y quiero darle esa alegría"

Lavalle eligió este año a Antonella Barrera como su representante vendimial de cara al Acto Central 2022. La joven tiene 20 años y se muestra orgullosa del pueblo que representa.

Además de bailar folclore en forma recreativa, en marzo comienza a cursar el 3° año del Profesorado de Nivel Primario. Comprometida con la realidad de su tierra, busca colaborar para disminuir el impacto que tuvo el sector agrícola tras los daños que sufrieron consecuencia del granizo.

Ante la oportunidad que está viviendo, aprovecha para promocionar a Lavalle como destino turístico, haciendo énfasis en la historia y la calidad de gente de sus vecinos.

Antonella disfrutando de una vendimia departamental. Foto: Instagram.

- ¿Cómo se dio la oportunidad de presentarte para reina?

- Me convocaron del distrito Alto del Olvido, aunque yo vivo en Tulumaya. Nací en Lavalle y siempre he vivido aquí. Es más, la casa en la que vivo es herencia de mis tatarabuelos.

Uno de los posters con los que Antonella y el Municipio promocionan el reinado.

-¿Qué significa para vos ser reina de tu departamento?

- Lo vivo con mucho orgullo y mucha responsabilidad: me enorgullece mucho poder representarlos. Hemos participado en las vendimias de otros departamentos, también he podido compartir con mis otras compañeras departamentales, ya hay un vínculo con ellas. Voy cayendo de a poquito, al principio salía a la calle y me decían ‘es la reina y me pedían fotos. Se siente muy bien, estoy tratando de tomarlo con la responsabilidad que se merece. Me siento feliz de poder vivirlo y afortunada, también. No es una oportunidad que se da todos los días.

- ¿Qué expectativas tenés respecto a la convivencia con todas las candidatas?

- Me parece que va a ser una experiencia muy linda, una oportunidad muy buena de mostrar en mi persona cómo es mi pueblo: muy pujante y luchador. La tormenta del 16 de diciembre arrasó con casi toda la producción del departamento, por eso no tuvimos Vendimia y los fondos fueron destinados a los productores que habían sufrido los daños de la tormenta. Es un pueblo trabajador y sufrido que siempre sale adelante, con la ayuda de todos. Por esto me enorgullece de poder representarlo.

- El departamento viene quedando cerca de la corona nacional en los últimos años...

- Lavalle tiene muchas mujeres hermosas y capaces. Si bien hemos estado cerca, lleva 52 años sin coronar una reina y yo quiero llevarle a mi pueblo esa alegría. Tengo esperanzas de que este año les pueda traer la corona.

Las esperanzas de Antonella: volver a llevar la corona a Lavalle.

- ¿Tu idea es recibirte y seguir viviendo en Lavalle?

- Yo desde que empecé a buscar una carrera para poder estudiar me enfoqué en que me gusta mucho la docencia y compartir con los niños, soy Auxiliar Nivel Inicial. Me presenté a hacer el curso para ver si me elegía el Profesorado de Nivel Inicial o Primario, y me di cuenta de que me gustaba, pero no me abría las puertas. Siempre quise trabajar en albergues de Lavalle y eso voy a hacer.

- En muchos departamentos las reinas han armado proyectos, ¿vos tenés alguno?

- Sí, mi proyecto tiene foco en los productores afectados con la tormenta, para hacer un seguimiento todo el año. Dentro del mismo está la idea de la mochila solidaria, para que cada niño pueda tener la suya para empezar las clases. Los niños empiezan siempre tarde, cuando finaliza la cosecha, porque es cuando los padres tienen los recursos para comprarles los útiles. Este año no va a haber cosecha, la idea es colaborar y empezar lo más rápido posible. Es todo un solo proyecto. Se basa más en la necesidad, pero no pasa nada si vienen de un distrito que no sufrieron pérdidas por la tormenta.

- ¿Cómo pueden hacer quienes quieran colaborar?

- Pueden comunicarse conmigo a través de mis redes sociales. No importa qué lleven ni cómo lo lleven, sino que lo hagan. Me parece justo que la gente arme su mochila con lo que pueda, desde su punto de vista. Si tienen hijos o sobrinos, puede saber más o menos lo que necesitan según el grado, pero lo que puedan va a estar bien.

- ¿Algún mensaje para los lectores?

- Me gustaría invitarlos a mi departamento, ubicado al Noreste de Mendoza, para apreciar la belleza de la naturaleza y su historia. Tenemos unos de los mejores vinos caseros. Les digo a mendocinos y turistas que se animen a venir, tenemos un hotel donde se pueden alojar, Lavalle ha crecido mucho. Y dejo un agradecimiento a todos los lavallinos por haberme permitido vivir Vendimia.