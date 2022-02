Recibió una carta del Vaticano con el contenido menos esperado y su historia se hizo viral

Las redes sociales posibilitan cada vez más que se den a conocer historias que parecen provenientes de una película de ciencia ficción. Este caso no es diferente, ya que la usuaria Valentina Raffio en Twitter compartió una historia increíble.

Valentina comienza el hilo explicando "El otro día me llama mi madre y me dice: 'Acaba de llegar una carta certificada para tu padre desde el Vaticano'. Una carta. Certificada. Desde el mismísimo Vaticano. Para mi padre, que no pisa una iglesia desde la primera comunión. Y claro, ahí empezaron las especulaciones...".

Luego de esta extraña acción, uno se cuestionaría, ¿Por qué el lugar más importante para la religión cristiana envía cartas específicas a personas sin un contacto previo? ¿Qué dirán estas cartas? En la casa de la usuaria se preguntaban lo mismo, y hasta lo transformaron en una especie de juego "Yo dije que era una convocatoria para un exorcismo. Mi madre apostó por un recordatorio para ir a misa. Y mi padre dijo que era la candidatura para ser el próximo papa. En casa ya estábamos preparando estampitas con la cara de mi padre cuando..." continúa Valentina.

Así se veía la carta

Pero, cuando no se podía estar más extrañado, llega la noticia de que toda la familia había recibido cartas de este estilo y del mismo lugar. El hilo en Twitter continúa "Resulta que varias personas de mi familia también habían recibido la misma carta. Vale que en Nápoles todo el mundo es muy religioso pero de ahí a tutearse con el Papa de Roma hay un salto importante. ¿Estábamos a punto de convertirnos en la primera familia santificada en pack?".

Luego de este inquietante anuncio, sigue el juego de la adivinanza sobre lo que contenía el sobre con graciosas ideas "En mi familia nos va el drama. Así que antes de resolver el misterio especulamos mucho. Hubo incluso quien dijo que podía ser algún tipo de herencia, de certificado de santidad o de pase para no ir al infierno. Todo fueron bromas hasta que llegó el día de ir a recoger las cartas". Cabe destacar que había integrantes de la familia que ya sabían que contenía el sobre, y no dijeron nada para continuar con la sorpresa.

Luego de varios días, el padre pudo ir a buscar la misteriosa carta al servicio de correos. Y ahí fue cuando la familia se dio cuenta que el Santo Padre no quería ser su amigo, ni los querían beatificar o exorcisar. Llegando al final del hilo, Valentina nos comparte la solución al tan esperado misterio y es simplemente genial "Era multas de tráfico. Multas. De. Tráfico. Resulta que la policía de Nápoles se ha dado cuenta que si envía cartas certificadas desde la misma ciudad la gente no las va a buscar porque se imagina que son malas noticias. Así que ahora las cartas se envían desde 'Poste Vaticane'". Luego de esta revelación, comparte una foto de la multa y una foto de un gato riendo. Concluyendo con la historia, Valentina justifica la carta y el accionar argumentando que "Usar el Vaticano como señuelo para entregar multas es lo más napolitano que se me ocurre"

Usar el Vaticano como señuelo para entregar multas es lo más napolitano que se me ocurre. Lo tiene todo. Drama, misterio, traición... Dice mi padre que es peor ser engañado por la Santa Sede que la multa en sí. ¿Pero y las risas que nos hemos echado qué? — Valentina Raffio (@raffiovalentina) February 20, 2022

Finalmente cierra el hilo promocionando esta historia contada de manera extendida en un diario de España. La publicación original cuenta con más de 55 mil likes y 11 mil retweets, por lo tanto, se puede decir que es un verdadero posteo viral.

En la historia extendida, Valentina explica que " Al menos en mi caso, solo puedo deciros que recibir una carta de la Santa Sede fue motivo suficiente para que mi parientes fueran a buscar los sobres pensando que iban a convertirse en santos y volvieran a casa con una sanción de tráfico. Eso, en mi casa, es sinónimo de una gran historia para contar durante las comidas de los domingos".

Obviamente, como siempre que ocurre una situación de estas características, Los Simpson forman parte, ya que un usuario comparo la hilarante situación de Valentina con un hecho que ocurre en la serie que también consiste en un engaño para acudir a un lugar.

La familia llegando a dónde el Papa: pic.twitter.com/I8TTv0ljyQ — Yeisson.x (@Mr_yeissonx) February 21, 2022

El divertido intercambio entre la creadora del tweet original y un usuario

Quedé intrigado con el primer tweet, continúe seriamente la trama, y en el descenlace salté a carcajadas... quiero una película de esto — Gustavo G (@GGuslatino09) February 20, 2022

Otros usuarios destacan lo increíble de la historia y cómo se podría hacer una película, o cómo mínimo un corto, sobre esta anécdota.