Carfentanilo, el medicamento para dormir elefantes que encontraron en la cocaína adulterada que mató a 24 personas en Argentina

La Procuración General de Buenos Aires informó este jueves a través de un comunicado, que la cocaína adulterada que mató a 24 personas la semana pasada, contenía carfentanilo.

El carfentanilo es un opioide "extremadamente fuerte cuyos efectos son 10.000 veces más potentes, o más, que la heroína o el fentanilo", afirma el comunicado.

Y agrega que realizaron dos estudios periciales independientes sobre diversas muestras de cocaína incautada por la policía bonaerense en el barrio Puerta 8, al oeste del Gran Buenos Aires, desde donde se distribuyó la droga.

La noche del 3 de febrero varias llamadas de emergencia alertaron sobre decenas de personas intoxicadas tras haber consumido cocaína adulterada.

Algunos sufrieron desmayos, paros cardíacos y asfixia y murieron casi de inmediato, pero otras decenas de personas fueron tratados en hospitales de la capital.

Fuente: GETTY IMAGES

La droga rendida con carfentanilo dejó 24 personas muertas y decenas de heridos.

La hipótesis de que la causa de las sobredosis podría haber sido fentanilo (o uno de sus derivados mezclados con cocaína) surgió después de que algunos pacientes reaccionaran a la naloxona, un antídoto para intoxicaciones con opioides, informó el medio Página 12.

Tras recibir testimonios de sobrevivientes del lugar donde habían adquirido los alcaloides, la justicia argentina ordenó una serie de allanamientos y arrestó a varios sospechosos.

¿Qué es el carfentanilo?

De acuerdo a la página de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el carfentanilo es un opioide sintético aproximadamente 10.000 veces más potente que la morfina y 100 veces más potente que el fentanilo.

Puede ser letal con tan solo 2 miligramos según la vía de administración y otros factores.

Puede venir en varias formas, incluido el polvo, las tabletas y el aerosol.

Se fabrica en China y se distribuye a través del mercado negro. Fuente: MINISTERIO DE SEGURIDAD DE BUENOS AIRES

Los sobres de la cocaína adulterada eran rosa y se vendieron por $200 (US$2 aprox.), según la policía local.

Está vinculado a una serie de muertes en varios países del mundo.

Su presencia en los mercados de drogas ilícitas de EE UU. es motivo de preocupación ya que la potencia relativa de este fármaco puede conducir a un aumento de las muertes por sobredosis.

El carfentanilo puede ser letal incluso tocándolo por lo que representa una amenaza significativa para el personal médico que atiende emergencias de pacientes con adicciones serias y sobredosis.

De maner legal se le utiliza para dormir animales de gran porte, como elefantes, rinocerontes y osos.

'No está en las veterinarias'

Después de que se informó sobre la presencia del carfentanilo, buena parte de la discusión pública en Argentina se ha centrado en cómo llegó al país.

Según información del periódico La Nación, el carfentanilo fue incluido en el listado de sustancias prohibidas en Argentina el 14 de agosto de 2019.

"No está en las veterinarias, no es de uso habitual. No es como la ketamina, que puede tener uso humano o veterinario. De modo que hay dos alternativas: o ya fue introducido en su forma acabada, de manera ilegal, o bien, teniendo en cuenta que ya habían detectado clorhidrato de piperidina, que se esté procesando en alguna cocina", le dijo Sergio Saracco, presidente de la Asociación de Toxicología Argentina (ATA), a La Nación. Fuente: GETTY IMAGES

Una de las casas donde fue incautada cocaína en el barrio Puerta 8, provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Carlos Damin, jefe de Toxicología del Hospital Fernández, le dijo a La Nación que el carfentanilo "se utiliza en países como Canadá, Estados Unidos y México como sustancia de corte de la heroína y el fentanilo, por lo que, probablemente alguien podría haberlo traído en pequeñas cantidades para probar, y así les fue".

La investigación todavía está en curso, dijeron las autoridades.

Las conclusiones publicadas este jueves deben ser todavía completados con otros resultados extraídos de las autopsias de las víctimas.