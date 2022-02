Cuánto aumentarían la luz y el gas si retiran los subsidios nacionales

Después de corridas y amenazas de despido, Federico Basualdo, subsecretario de Energía Eléctrica se encuentra realizando un plan de segmentación en AMBA para redistribuir los subsidios nacionales hacia aquellos que verdaderamente lo necesitan. El criterio hasta el momento trajo muchas críticas ya que el filtro es el valor del metro cuadrado. Aunque nadie podría estar en desacuerdo en que las tarifas están mal aplicadas ya que pagan igual quien puede y quien no, lo cierto es que la mayor injusticia es que el área metropolitana concentra todos los subsidios y el resto del país paga tarifa completa.

Teniendo como marco la segmentación para los subsidios a la tarifa eléctrica que empezó por los barrios más coquetos de CABA, conversamos con Romina Ríos, presidenta de la ONG Protectora quien detalló los componentes de la boleta.

"Los subsidios nacionales se centralizan en lo que es AMBA (Área Metropolitana de Buenos aires), ni siquiera la totalidad de la provincia de Buenos aires sino únicamente esa zona. Esto repercute directamente en que en las provincias del interior, las tarifas que pagamos son ostensiblemente más altas porque no tenemos esa cantidad de subsidios en gas, electricidad y transporte público".

De nuestra boleta: ¿qué le corresponde a provincia y qué al Gobierno nacional?

En la electricidad hay tres componentes. "El primero es el costo de abastecimiento que lo regula, subsidia y establece el Gobierno nacional exclusivamente. Ese porcentaje es entre un 35% un 40% de la factura que pagamos".

"Luego está el valor agregado de distribución que es lo que estipula, regula y aumenta la provincia de Mendoza. Los subsidios son la tarifa social que es en parte por el presupuesto y por lo que paga la ciudadanía dentro de la factura de la luz".

El último componente son los impuestos. Allí hay "nacionales, provinciales y todos aquellos que están regulados por ordenanzas y el alumbrado público que es lo que encarece muchísimo las tarifas". En Buenos Aires el alumbrado se paga aparte de la factura de la luz por lo que eso es una primera diferencia.

Por otra parte, tiene el Gobierno, tanto nacional como provincial, la potestad de reducir la parte impositiva. "Se paga el 21% de IVA en la factura por servicios públicos cuando podrían tener un tratamiento específico y hasta benévolo por ser un servicio público". Otro elemento que podría colaborar a equiparar las tarifas del país es "el subsidio que se encasilla en el AMBA. La tarifa social se aplica sólo a quienes lo solicitan, en cambio en AMBA ya está subsidiado para todos".

El plan de segmentación de tarifas que empezó por la ciudad de Buenos Aires, de a poco se irá extendiendo por todo el país. En el caso de Mendoza, esto podría modificar bastante cuando se llegue porque es más de un cuarto de lo que se paga actualmente.

En nuestra provincia no tuvimos congelamiento de tarifas, sino que "se realizaron las audiencias públicas y se dieron los aumentos que solicitaban las distribuidoras por eso hemos visto mes a mes incrementándose el valor final. El Gobierno nacional anunciaba un congelamiento y los mendocinos veían que pagaban cada vez más de electricidad".

¿Es el valor de la propiedad un criterio inteligente para la segmentación de subsidios?

Se impuso un criterio de que aquellas zonas donde hay propiedades residenciales con mayor valor sean las primeras sobre las que avanzar con la tarifa plena. Esta metodología permitió hasta el momento identificar alrededor de 487 mil usuarios residenciales del AMBA, que representan el 10% del total en barrios como Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y una zona de elevado valor en Caballito.

A pesar de que es una estrategia para acotar la búsqueda de "aquellos que pueden pagar pero están subsidiados", lo cierto es que conviven por aquellas manzanas situaciones disímiles donde a veces son propiedades heredadas y quienes viven no tienen el dinero suficiente para pagar la tarifa plena. En esta dirección Romina Ríos añade que "lo primero que hay que relevar son los ingresos familiares más allá de dónde vive".

"Si caemos sólo en el criterio de valor de propiedad se vuelve bastante arbitrario ya que personas que van a estar incluidas en la quita de subsidios, no tienen los ingresos para pagar el 100% de la tarifa".

Al tratarse de servicios públicos imprescindibles para vivir, lo razonable según explicó Romina Ríos es que "no supere entre luz, gas y agua el 30% del ingreso de cada persona". Hay que tener en cuenta que los subsidios se aplican sobre las empresas y no sobre los consumidores. Por esto, las empresas "cobran el cargo fijo o el cargo variable menor a lo que tendrían que estar cobrando por eso los subsidios están aunque no los veamos. El tercio de la boleta de electricidad está subsidiado a nivel nacional".

¿Están atrasadas las tarifas?

Por un lado, aclaran desde Protectora se debe tener en cuenta que las tarifas están atadas al valor del dólar sobre el que no hay ningún control. Pero también aumentan mucho porque las empresas "aducen un atraso mucho mayor del que tienen incluso inventando algunos ítems que no les corresponde".

El argumento de las empresas proveedoras es que "los organismos de control nunca les dejan aumentar lo que verdaderamente necesitan por lo que siempre están atrasados". Lo llamativo es que "una pensaría que no están tan lejos del valor que necesitan porque ninguna de estas empresas quebró -señaló Romina Ríos- sino que al contrario muchos de los dueños compraron otras empresas y siguen recibiendo tratos beneficiarios para hacer planes de pago de sus deudas o quita de intereses que no aplican sobre los usuarios aún cuando se ha solicitado".

