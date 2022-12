¿Por qué es feriado este 8 de diciembre?

Cada 8 de diciembre es feriado nacional en toda la República Argentina. El mismo es en celebración del Día de la Inmaculada Concepción de María, una de las principales advocaciones de la madre de Jesús en el mundo.

La celebración se da en pleno tiempo de preparación para la Navidad, llamado Adviento, y es uno de los principales dogmas de la Fe católica. Este dogma, asevera que la Santa Madre de Dios fue concebida de forma inmaculada; es decir, sin pecado.

Esto, a diferencia de lo que se cree popularmente, no se refiere a que María no tuvo relaciones sexuales para concebir a Cristo (ese es el dogma de la virginidad de María), sino que hace referencia a que en el comienzo de su existencia en el vientre de su madre, Santa Ana, ya no tenía pecado como el resto de los descendientes de Adán y Eva, que nacen con el Pecado Original.

Esta confusión tiene origen en la lectura bíblica que se hace este día: "La Anunciación". Allí, se relata la visita del arcángel Gabriel a la casa de María para anunciar que Dios la había elegido como madre de Jesús. Esa festividad, es el 25 de marzo, conocida como "La Encarnación de Cristo", nueve meses exactos antes de la Navidad. El mismo criterio se usa para la celebración de "La Natividad de María" el 8 de septiembre.

Esta advocación, patrona de la Argentina, es la misma que aquella imagen que tuvo su milagro en Luján. La misma, es una imagen de la Inmaculada Concepción con un vestido sobre ella, la corona de reina y una rueda de carreta detrás que recuerda el milagro.

Además, este día tiene una histórica tradición de armar el árbol de Navidad, que representa al Jardín del Edén y sus frutos, la vida eterna por ser de especie perenne, a Jesús y a la Santísima Trinidad por su forma triangular. El mismo fue instaurado por las primeras misiones cristianas en los pueblos germánicos y se le adjudica a San Bonifacio. También se suele armar el pesebre, instaurado por San Francisco de Asís, en el que se suele poner al Niño Jesús, a María, a José, a los Reyes Magos y a algunos animales.