El dato alarmante por la falta de médicos en los hospitales porteños

La pandemia ya lo había anticipado: faltan médicos para terapias intensivas. Con la llegada del covid, el cuello de botella para aumentar la capacidad de las camas para pacientes en grave estado pasaba por los profesionales. Se podía sumar equipos de alta complejidad pero no había personal capacitado para manejarlos.

Pese a que situación sanitaria hoy es completamente distinta y los pacientes con coronavirus no requieren internaciones, el problema sigue siendo el mismo

Un ejemplo es lo que sucede en los hospitales porteños. En los cuatro más importantes – conocidos como el “anillo rojo” – en los últimos meses se tuvieron que cerrar salas UTI por falta de médicos especializados

Los hospitales Argerich, Muñiz, Fernández y Santojanni sufren el mismo problema. El dato alarmante es que en algunas de esas instituciones se acaban de realizar llamados a concursos para cubrir vacantes, pero la convocatoria quedó desierta.

“No se presentaron médicos para esos cargos” dijo a MDZ una fuente del sector.

Esto encendió la alarma en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Por ese motivo, el martes próximo, el ministro del Salud porteño, Fernán Quirós, se reunirá con los responsables del área de los cuatro centros de salud para buscar una solución. También participarán directivos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

En el encuentro analizarán distintas alternativas para solucionar este problema que pone en crisis el sistema de salud público. Si bien el centro de atención se concentra en esta especialidad, también es difícil conseguir personal para todas las áreas.

“Hay una crisis muy grande de falta de mano de obra. Los médicos jóvenes, por ejemplo, no quieren hacer guardias. No se consigue personal de enfermería. Lo mismo sucede en otros sectores. Ni siquiera se pueden cubrir los cargos suplentes porque no aprueban las exigencias profesionales que requieren” reconoció el jefe de guardia de un hospital de la Ciudad de Buenos Aires.

La cuestión salarial es uno de los factores de peso en esta situación. Los salarios en el sistema de salud sufren la pérdida del poder adquisitivo, como sucede en la mayoría de los sectores.

Tampoco es un fenómeno de CABA. Al contrario. Es uno de los distritos que paga mejores remuneraciones. Se trata de un problema general de toda la economía. En el conurbano bonaerense también hay problemas serios.

Un hecho que agrava esta realidad es la salida del sistema de muchos médicos extranjeros, especialmente latinoamericanos, que regresaron a sus países para la caída de los salarios en dólares que hubo en la Argentina. La imposibilidad de ahorrar en esa divisa provoca que decidan retornar a su lugares de origen.

En cuanto a los profesionales argentinos, en los que la especialidad lo permite, pasan a trabajar de forma privada y no bajo el esquema de salud pública, de obras sociales o de prepagas.

También hay casos que deciden dejar la profesión para reconvertirse en otra actividad más redituable.

En el caso de los terapistas, según pudo saber MDZ, no hay mucho margen para ofrecer una mejora salarial que atraiga a profesionales. También es muy larga el tiempo de capacitación que requieren. Una salida de emergencia es la de bajar los requisitos de antecedentes y estudios para los llamados a concursos.