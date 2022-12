¡Increíble! El hombre que acertó todos los pronósticos del Mundial

Como miles de fanáticos antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, Diego Zamora, un hombre chileno de 33 años, realizó su pronóstico en las redes sociales sobre cómo serían los equipos que disputarían la final, cuál sería la revelación y cuál la decepción, y qué jugadores serían la figura y el goleador del Mundial.

Lo sorprendente de esta historia es que, tras la consagración de Argentina, este hombre acertó en todas las predicciones. MDZ se contactó con el oriundo de Talca, ciudad ubicada a tres horas al sur de la capital chilena, para conocer el trasfondo de este presagio.

“La verdad es que veo mucho fútbol. Más que una corazonada, vi que Argentina tenía el camino bastante limpio si salía primero de su grupo, y que eso le iba a ir entregando confianza durante el torneo. Incluso después de haber perdido el primer partido con Arabia, siempre sentí que iban a salir campeones del mundo”, contó a este medio.

Campeón : argentina

Subcampeón: Francia

Revelacion: Marruecos

Equipo Decepción: España

Jugador decepción: Cristiano

Mejor jugador: leo Messi

Goleador: mbappe — Diego (@diegozamora77) November 14, 2022

Y añadió que también se guió porque Argentina venía de ganarle a Brasil en el Maracaná y con una gran cantidad de partidos invictos. “Sentía que este era el mundial de Messi. También me ayudó mucho ver el documental de Netflix de la Selección argentina, me produjo algo muy especial ver esa arenga de Messi antes de la final con Brasil. Me puso los pelos de punta”, expresó.

Sobre el resto de los vaticinios, explicó que el más difícil fue el de Marruecos como revelación. "Habían jugado un amistoso de preparación con Chile y nos habían pasado por encima, sobre todo físicamente. Además, tienen una gran cantidad de jugadores jugando en equipos de primera línea de Europa, como Hakimi en PSG, Ziyech en Chelsea y Bounou en Sevilla. Entonces, me la jugué apostando por ellos”, añadió.

Predicciones pre mundial se cumplieron todas !! A cobrar ! — Diego (@diegozamora77) December 18, 2022

Diego lamentó no haber realizado apuestas oficiales, ya que “hubiera ganado una buena cantidad de dinero”, aunque reconoció que sí participó de pequeñas apuestas con amigos. “Antes sí jugaba en casas de apuestas, pero creo que se ha ido ensuciando tanto el deporte con el tema de las apuestas que mi forma de ayudar a que no siga por ese camino es dejar de hacerlo”, indicó.

Respecto al título conseguido por la Selección argentina, el chileno destacó que cree en las rivalidades como parte del folclore del deporte: "Pero mi corazón quería que ganara Argentina por el fútbol sudamericano".

"Siempre seremos rivales en ámbitos deportivos con Argentina por nuestra cercanía y, quizás por algunos acontecimientos feos que pasaron hace muchos años. Pero no todos estamos de acuerdo con esas decisiones que tomaron algunas pocas personas. Tengo amigos argentinos y los estimo mucho, siempre me han dado un buen recibimiento las veces que he tenido la suerte de viajar hacia allá", reconoció.