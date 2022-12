Se define el Desafío 2022 de MDZ Radio y podés ganar $50 mil

El viernes 9 de diciembre Marcelo Arce, Ricardo Guerrero y Carlos Burgueño se juegan todo en la gran final del Desafío 2022, el tradicional certamen musical del programa Uno Nunca Sabe. El economista y periodista Burgueño viaja especialmente desde Buenos Aires para batirse cara a cara en este combate de melómanos en el que la participación de la audiencia es fundamental.

Vos, que también fuiste parte del segmento más escuchado de MDZ Radio, podés recibir tu recompensa por esa fidelidad en este concurso. Para participar hay que pronosticar quién será el gran ganador y entre quienes acierten sorteamos $50 mil en efectivo.

Para participar, debés ingresar acá, dejar tus datos y tu pronóstico. Antes, debés leer las bases y condiciones.

Fecha del sorteo: viernes 09/12/22 entre las 10.30 y las 11 hs en MDZ radio, 105.5 o www.mdzradio.com

BASES Y CONDICIONES “El Oyente del año”

ORGANIZADOR DEL SORTEO. El presente sorteo (en adelante, el “Concurso y/o Sorteo”) es organizado por Territorio Digital S.A., con domicilio en Av. Arístides Villanueva 444, M5500 EOZ, Mendoza, República Argentina, (en adelante "El Organizador").

BASES DE PARTICIPACIÓN. Al inscribirse en el Concurso, cada Participante (según se define más abajo) acepta y se compromete incondicionalmente a cumplir con estas bases y condiciones (en adelante las “Bases”), y aceptan quedar vinculados por las decisiones de del Organizador en relación con el Concurso. Los Participantes que no cumplan con las Bases no podrán optar a ganar el Premio (según se define más abajo). Las decisiones del Organizador sobre todos y cada uno del Concurso serán definitivas e inapelables. La participación en el Concurso es libre y gratuita y sin obligación de compra, no encontrándose sujeta al pago de ningún canon, derecho o suma dineraria alguna.

CONDICIONES PARA SER PARTICIPANTE. Podrán participar del Concurso todas aquellas personas físicas, mayores de 18 años, que residan en el territorio de la provincia de Mendoza (en adelante los “Usuarios” y/o los “Participantes”).

VIGENCIA. El Concurso comenzará el día 1 de diciembre a las 0:00 horas y finalizará el día 8 de diciembre a las 23:59 horas. El Sorteo se realizará el día 9 de diciembre de 2022 a las 11:00 Am.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN. Sólo se considerará válida la participación en el Concurso de aquellos Usuarios que reúnan las condiciones aquí establecidas. Quienes deseen participar en el Concurso deberán suscribirse a la misma mediante las siguientes instrucciones: A) Ingresar al siguiente link que promociona el concurso en https://forms.gle/7LpwAnQPGP9LZvNu8 B) Completar los datos personales solicitados en dicho link tales como nombre, apellido, e mail, DNI, teléfono, provincia; y C) Contestar correctamente las preguntas de interés general que se publicara en el link mencionado.

Los datos personales ingresados deben ser correctos y estar completos para que el participante pueda hacerse acreedor del premio en caso de resultar ganador del Concurso.

El Organizador no se hace responsable por inconvenientes en el registro y/o solicitud de inscripción al Concurso. El Organizador tampoco se hace responsable por el retraso o no recepción de mensajes electrónicos que sean causados por el mal funcionamiento de Ia página estipulada a tal evento y/o datos celulares y/o internet del Usuario, y/o por otra causa ajena al Organizador.

PREMIO. Se sortearán $50.000 pesos (cincuenta mil pesos). El cual será el único premio a entregar a un único ganador.

MODALIDAD DEL SORTEO. El Organizador migrará todos los datos de los Participantes a la plataforma “Sortea2” (https://www.sortea2.com/sorteos). En caso que la página tuviera algún problema ajeno al Organizador se utilizará otra similar (como ttps://app-sorteos.com/es). En dichas páginas se realizará el sorteo y de la cual van a salir un único Ganador (en adelante el “Ganador”). El ganador se anuncia el día 9 de diciembre de 2022 a las 11:00 Am , por las redes sociales del Organizador: Instagram, Twitter y Facebook y/o mediante una nota publicada en https://www.mdzol.com/. Para aceptar el Premio los Ganadores deberán responder la publicación dónde se anuncie el ganador dentro de las 72 hs. e informar mediante ese mismo medio: Nombre completo, D.N.I, e-mail, teléfono celular, informar datos bancarios de su titularidad. En caso de no obtener respuesta del Ganador, se procederá a sortear nuevamente hasta conseguir un Ganador.

ENTREGA DEL PREMIO. El ganador recibirá el Premio mediante transferencia bancaria de su titularidad. Se deja expresa constancia que el Organizador tendrá hasta 30 (treinta) días hábiles posteriores al sorteo para hacer efectiva la entrega del Premio.

En ningún caso el Premio podrá ser canjeado por productos y/u otras formas de pago. Vencido el plazo de entrega del premio establecido en la presente cláusula, quien hubiera resultado ganador perderá todo derecho a reclamar el Premio.

DIFUSIÓN DEL GANADOR. El Ganador acepta que su nombre y/o imagen sean difundidos en sus redes sociales y/o en el diario online https://www.mdzol.com/ de titularidad del Organizador con el fin de dar a conocer el Ganador del Premio.

CAMBIOS EN LAS BASES. Con sujeción a la normativa aplicable, el Organizador se reserva el derecho a modificar las Bases en cualquier momento sin necesidad de notificación a los Participantes. En tal caso, las Bases actualizadas se darán a conocer por el Organizador.

ACEPTACIÓN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES. La participación en el presente Concurso supone la aceptación íntegra de las Bases y la sumisión expresa de las decisiones interpretativas que de las mismas efectúe el Organizador. Los Organizadores tienen derecho a decidir sobre cualesquiera otras cuestiones que no estén expresamente mencionados en el presente documento, así como sobre cualquier asunto que pueda surgir en relación con este Concurso.

En caso de que una o más de las disposiciones o estipulaciones contenidas aquí fuera declarada nula, ilegal o inaplicable en virtud de cualquier disposición orden legal o pública, todas las demás cláusulas o disposiciones seguirán siendo válidas y aplicables, y tal cláusula o disposición que ha sido declarado nulo , ilegal o no ejecutable, se modifica por el organizador en la medida necesaria a fin de cumplir con la legislación aplicable o al orden público, y para recrear su propósito original lo más fielmente posible.

JURISDICCIÓN. Para cualquier diferencia que tuviera que dirimirse por vía judicial, los Usuarios se someten a la jurisdicción ordinaria, competente en razón de la materia de la Capital Federal, República Argentina, con renuncia expresa a cualquier fuero o jurisdicción que pudiera corresponderle. El solo hecho de participar en el presente Concurso, implica el conocimiento y aceptación sin condición ni reserva alguna, por parte del Participante, de todas y cada una de las cláusulas integrantes en la presente Bases, sin derecho a reclamo de ninguna naturaleza.

SIN OBLIGACIÓN DE COMPRA. Para participar de esta promoción no existe obligación de compra. Las personas interesadas en participar podrán hacerlo en forma gratuita conforme a las condiciones establecidas en las presentes Bases.

RESPONSABILIDAD E INDEMNIDADES. El Organizador no se responsabiliza por ningún daño personal o material o pérdida (directa, indirecta y/o consecuente) ocasionado al Ganador y/o terceras personas, debido a, o en relación con, el uso del Premio una vez entregado por el Organizador y/o de cualquier tipo de responsabilidad por los accidentes que pudieran ocurrir durante el traslado y/o utilización del Premio por el Ganador o a terceros, en su persona o en sus bienes. En ningún caso el Usuario tendrá derecho a reclamar compensaciones, retribuciones y/o indemnizaciones de naturaleza alguna y/o reembolso de gastos efectuados con motivo de su participación en el Concurso.

DATOS PERSONALES. Los Participantes prestan su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales requerido por el art. 5° de la Ley 25.326 y legislación complementaria. Los datos personales brindados por los Participantes para la participación en este Sorteo (con el alcance de la Ley 25.326, de aquí en más, (“Datos Personales), serán objeto de tratamiento automatizado para la gestión del Sorteo y utilizados con fines promocionales del Sorteo, e incorporados a la base de datos de titularidad del Organizador. La provisión de los datos por parte de los Participantes del Sorteo es voluntaria, sin perjuicio de ser un requisito necesario para la asignación del Premio y para la participación en el Sorteo.