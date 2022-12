Tremenda historia: nació en Francia, pero festejó en Mendoza por Argentina

Camilo nació en Francia hace más de 30 años pero se crió en Argentina, y contó a MDZ cómo fueron las sensaciones para tras vencer a su país natal.

Camilo, de padres argentinos, nació en Francia en 1990 y tres años después regresó con su familia a Mendoza para instalarse nuevamente en la provincia argentina. "Prácticamente me crié en Argentina, y cuando pude me nacionalicé. "Yo me siento Argentino, antes que nada soy argentino. Me identifico con Argentina, Vivi muy poco en Francia"", contó a este medio.

A pesar de haber nacido en territorio francés, Camilo se siente completamente argentino, y desde el momento en que se concretó el cruce entre Argentina y Francia pro la final del Mundial de Qatar 2022, expresó que todo su apoyo fue destinado al equipo comandado por Lionel Messi: "encima nos quedó la espina del Mundial de Rusia, entonces fue una motivación más. Siempre quise a Argentina".

Camilo, en medio de los festejos en Mendoza.

"Messi se lo merecía y el pueblo lo necesitaba, así que estamos todos muy contentos", agregó el joven que también se identifica como fanático de River Plate y de Marcelo Gallardo.

Al terminar los penales, terminó el sufrimiento para todo el país y Argentina consiguió la anhelada tercera estrella: "la verdad que fue un sufrimiento enorme. Nosotros lo vimos en casa con un asadito y la verdad que pasamos momentos malos durante el partido, pero siempre mantuvimos la confianza".

"Si vos pedís un partido para sufrir, este se excedió. No se puede sufrir tanto. La verdad que es increíble. Sabíamos que el destino estaba a nuestro favor ", añadió.

Como miles de argentinos nacidos después de 1986, Camilo nunca vio a su país alcanzar la gloria en un Mundial, hasta el momento en que Messi y el resto de los representantes de Argentina se impusieron ante Francia: "La verdad que estoy sin palabras, habría que preguntarle a nuestros padres o abuelos, o a alguien más que lo haya visto, para que nos intenten transmitir algo de lo que ellos vivieron en el '78 y el '86 pero es una felicidad inmensa", cerró.