Piero Vaira, cónsul de Italia: "A este ritmo, Buenos Aires va a ser más grande que Roma"

Argentina es uno de los países con más italianos en el mundo, se calcula que 1 de cada dos personas son italianas, en el caso de Buenos Aires tiene 350.000 ciudadanos registrados y en Cuyo son 84.000 de los cuales 50.000 están registrados en Mendoza. "Si seguimos con ese ritmo, Buenos Aires va a ser más grande que Roma", destacó el cónsul de Italia, Piero Vaira, en diálogo exclusivo con MDZ.

Cada vez más argentinos, en especial los jóvenes, deciden emigrar en búsqueda de mejores oportunidades laborales, estudio, deporte, seguridad o simplemente porque quieren vivir nuevas experiencias en otros países con culturas diferentes. En ese sentido, la tramitación de la ciudadanía y obtención del pasaporte italiano favorece y asegura una permanencia prolongada en el exterior.

¿Son muchas las consultas que reciben diariamente o mensualmente por parte de personas que quieren acceder a la ciudadanía?

Diariamente hay mucha demanda de trámites relacionados con la ciudadanía. La circunscripción de Cuyo del Consulado de de Italia comprende las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. En cuanto a territorio están creciendo mucho los italianos y tenemos muchos pedidos de ciudadanía y eso se observa por varias razones, muchos tienen esas raíces y el mundo de hoy es muy global, mucha gente que quiere tener una ciudadanía también para viajar o trabajar.



¿Cuánto demora el trámite de ciudadanía?

La cosa más compleja es el turno porque si la carpeta está bien armada, el trámite es rápido, generalmente tarda una semana. La ley de ciudadanía italiana es muy liberal. Recomiendo que antes de pedir los turnos lean la página web donde está la información sobre la ciudadanía. Las complicaciones surgen cuando faltan elementos importantes en la construcción de la ciudadanía.



¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan a la hora de realizar el trámite?

En el Consulado tenemos poco recurso humano para la cantidad de solicitudes que nos llegan pero generalmente solucionamos los trámites en períodos cortos de tiempo si los papeles que presentan están en orden. Muchos piden turnos sin tener los requisitos para hacer efectivo el trámite y eso dificulta todo. Sabemos que los pedidos son muchos y los turnos son insuficientes para dar respuesta a la demanda pero desde el consulado no manejamos el número de turnos. El sistema de turnos está determinado por el Ministerio del Exterior desde la capital y nosotros lo que hacemos es comunicar la apertura mensual de los mismos pero todo el sistema que sabemos que presenta algunos problemas considerando la elevada demanda de turnos, es un sistema que no manejamos. Actualmente nuestro Ministerio del Exterior está trabajando para mejorar la calidad del servicio



¿Notan una mayor demanda por parte de jóvenes que quieren tramitar la ciudadanía?

Eso es un dato efectivo, la demanda aumentó en particular después de la pandemia en todo el país. Tenemos varias categorías de jóvenes que solicitan la ciudadanía, por ejemplo, deportistas que viajan a países europeos ya que son requeridos por los clubes de fútbol, hockey, handball y rugby; algunos viajan para estudiar en universidades y otros por motivos laborales. En casos especiales tenemos consideración con aquellos que necesitan realizar el trámite de pasaportes de manera urgente.



¿Cómo fue el trabajo del consulado durante la pandemia?

Fue un periodo realmente muy complicado, porque el gran miedo era enfermarse con la consecuencia de parar totalmente el trabajo porque necesitaba cerrar todo el consulado. Trabajamos con un sistema que alternaba equipos y de esa forma nunca paramos los servicios. Fue un cortocircuito bastante terrible ya que trabajamos con los argentinos varados y también tuvimos dos elecciones importantes en el transcurso de estos meses. Volvimos a trabajar todos juntos en el mes de septiembre de 2021 y estamos haciendo todo lo posible por avanzar con los turnos pendientes. Queremos trabajar para mostrar la cultura italiana, no solamente como un lugar para hacer trámites.



¿Cómo es el trabajo con los otros consulados?, ¿notan un aumento de solicitudes de ciudadanía en otros consulados?

Hay un cuerpo consular que tiene más de 20 países y 22 representados. Soy parte de ese cuerpo consular donde están los consulados de España, Brasil, Italia, Chile, Bolivia y otros consulados honorarios. Nos reunimos una vez por mes.



Hay una tendencia mundial a la movilidad, un aumento por parte de las personas que quieren emigrar, tal vez sea un deseo de vivir afuera pero yo no puedo comparar con otros períodos ya que llegué aquí en septiembre de 2019 justo antes de la pandemia. En nuestro caso hemos visto una una progresión pero son ciclos históricos, hay una tendencia a la movilidad muy fuerte en todo el mundo y también en Europa, por ejemplo, muchos italianos emigran a Alemania. Otro de los motivos es el lazo con la madre patria ya que la mayoría son de origen italiano y ese vínculo sigue bastante fuerte. He conocido jóvenes que han dicho que desean vivir un periodo en el país de los abuelos como una experiencia de vida.



¿Cuántos ciudadanos italianos hay registrados en Argentina?

En Argentina se calcula que 1 de cada dos personas son italianas, en el caso de Buenos Aires tiene 350.000 registrados, en Cuyo somos 84.000 de los cuales 50.000 están registrados en Mendoza. Si seguimos con ese ritmo, Buenos Aires va a ser más grande que Roma. Argentina es uno de los países con más italianos en el mundo, tenemos 7 consulados italianos en el país, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Bahía Blanca y dos agencias consulares en Morón y Lomas de Zamora.



¿Cómo es el grado de participación de los ciudadanos italianos residentes en Argentina en las elecciones italianas?

La última vez la participación fue bastante alta, del 35% una buena participación en elecciones políticas generales. Si consideramos que en Italia votó el 60%, que fue el dato más bajo de la historia. El último referéndum de la reforma de la justicia que votamos aquí en el mes de junio fue más alta la participación en Argentina con el 20% que en Italia con el 15% porque no era que la gente percibiera como importante. La gente en Argentina vota bastante a pesar de que es un voto complicado porque es postal.