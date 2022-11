Heladas tardías: productor vitivinícola acusó a Irrigación por falta de planificación

MDZ Radio dialogó con Lucas Niven, productor vitivinícola, sobre las heladas tardías sufridas en la región Cuyo y cómo afectan al sector. El entrevistado afirmó que en esta situación hubo “falta de criterio” y “reflejos” por parte del Departamento General de Irrigación.

“Lo que se está viviendo es súper extremo. Hay que aclarar que lo que pasó la semana pasada fue un frente frío en toda la Argentina y Mendoza no fue la excepción”, explicó Niven.

El productor recordó un dato histórico de la provincia: en el año 1992 la helada fue más severa, con una destrucción de 100 mil hectáreas, aproximadamente, “Hoy hablamos de unas 42 mil hectáreas afectadas”, detalló.

Además describió que en los últimos años se han registrado heladas sectorizadas con pérdidas de la producción. “No venimos con grandes rendimientos a nivel provincia de cantidad de litros de vino elaborado, y esto se debe a las heladas. Este año se sufrirá un poco más porque el daño es mayor. Con los productores acordamos que había que hablar con el Gobierno; cuando se sufre una pérdida de casi el 100%, es muy difícil salir adelante”.

Niven advirtió que los daños se podrían haber aminorado. “Si el Departamento de Irrigación hubiera largado el agua antes, podría haber atenuado las consecuencias. Eso no se hizo, y era algo no le iba a generar costos a los mendocinos. Si nos daban el agua antes, hubiéramos podido aguantar un poco más el frío. Hacia más de 30 días que no regábamos, el suelo estaba muy seco”.

El productor denunció una “falta de reflejos y “criterio” por parte de Irrigación: “Tenemos representantes que siempre llegan tarde. Necesitamos dirigentes que proyecten lo que puede suceder. Nos hacen regar con la finca ya helada, esto es falta de criterio. Se nos ríen en la cara, porque no son idóneos para su trabajo. Esto la sociedad tiene que castigarlo”.

Niven afirmó que estas situaciones suceden cada muchos años, por lo cual, la ayuda por parte del Gobierno le parece positiva: “No está mal que los productores reciban ayuda, se hace con todas las industrias de Argentina. El tipo de ayuda y cómo se ejecute es una discusión larguísima de cómo se podría mejorar, pero es importante para los productores grandes, medianos y pequeños que viven de esta actividad. Es una industria muy amplia que da muchos puestos de trabajo”, argumentó.

Finalmente, el entrevistado dijo estar de acuerdo con los anuncios del ministro de Economía, Sergio Massa, en cuanto a los beneficios que recibirán, aunque manifestó que algunos “no tienen sentido”: "Respecto al ´dólar helada´, en algún momento tenemos que sincerar nuestro tipo de cambio. Nos han dado un plazo de 40 días, no es soja lo que hacemos nosotros, el vino se exporta todo el año, ese punto yo lo veo muy flaco. El monto de dinero no alcanza, pero no podemos sacarle mucho más a los argentinos. Es lo que hay, yo creo que el crédito hay que tomarlo. La industria vitivinícola está acostumbrada a salir adelante en los peores momentos”.