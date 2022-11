Si lo que vas a decir no suma, mejor no lo digas

Basta con anotar cada fin de jornada, cuántos comentarios negativos o sin aporte afectivo hicimos en el día, para darnos cuenta y en esta toma de conciencia, revisar y cuidar lo que digo, cómo y para qué lo digo. Sin lugar a dudas, somos seres sociales, en relación constante con el otro, el lenguaje, comunicarnos con un código común, nos hace diferentes, hablar con palabras y gestos. así nos entendemos….

¿Entendemos? Muchas veces estamos tan lejos de eso, basta con observar un poco, para notar que las palabras no tienen para todos el mismo significado. Que una frase trascendental difícil de decir es escuchada por otro en 2.0 en WhatsApp y se perdió ahí su valor y verdadero sentido. Los adolescentes hablan, y necesitamos un diccionario para entender infinidad de términos y aun así no podemos incorporarlos ni darles sentido. no escuchamos.

Hay ejemplos en cada rincón en donde el lenguaje pierde valor porque ganan los sentimientos. Juicios, valores, marcos conceptuales, la propia historia, lo que interpreto de lo que dicen y hacen, son componentes que interfieren indefectiblemente en nuestras relaciones. Por eso, en nuestro proceso de autoconocimiento, que nos debería permitir aceptar y mejorar, tenemos la obligación de reflexionar sobre lo que decimos, y antes de hacerlo plantearnos, ¿suma? ¿Es bueno para mí, lo es para el otro?

¡Ojalá fuera tan fácil! Si lo pensamos un segundo es claro, es obvio, es importante, pero en la vorágine de nuestro diario vivir hablamos, decimos, reaccionamos, total es gratis, simplemente recordemos esta frase que nos ayuda a interpelarnos sobre lo que decimos, este artículo de opinión no es más que una invitación de corazón a corazón, para que al menos un par de veces al día, nos preguntemos

Lo que vas a decir ¿suma?, entonces mejor no lo digas…

* Lic. Erica Miretti Psicóloga. Neuropsicoeducadora. Docente