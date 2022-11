Emergencia: sigue el paro médico y peligran los pacientes de guardias

Cyntia tiene 30 años, es médica recibida, pediatra del hospital Gutiérrez y después de siete años de formarse en la UBA decidió hacer la residencia, es decir, la actividad de posgrado que le permite empezar a vivir de la medicina ya siendo recibida y seguir formándose. El mes pasado ganó 121.000 pesos, y dos tercios se evaporaron para pagar vivienda e impuestos apenas cobró su sueldo. Trabaja más de 350 horas por mes y forma parte de una "marea blanca", como se definen al conjunto de trabajadores de la salud que están de paro indeterminado incluyendo las guardias, algo que perjudica al funcionamiento del sistema de salud, pero dicen, es la única forma de avanzar en su protesta.

El Gobierno porteño por ahora no logró grandes avances, hubo un ofrecimiento de adelantamiento de paritarias y dejar el sueldo inicial de bolsillo en 162.000 pesos en mano, algo que les parece insuficiente de cara a los 200.000 que piden ellos.

"No puedo vivir de esto, trabajo mucho, elijo seguir formándome en vez de hacer ambulancia u otra cosa y así no se puede, sinceramente buscamos ganar bien para trabajar y seguir avanzando en nuestra carrera", le dijo Cyntia a MDZ mientras armaban reuniones con otros colegas para analizar las formas a seguir.

Los médicos de planta obviamente se ven perjudicados porque consideran injusto que se dejen las guardias sin residentes, pero consideran ellos que es la única forma de que se logre algo concreto. "No estamos pidiendo beneficios, estamos exigiendo que nos paguen para poder seguir trabajando mucho y apostar por nuestra formación, no entendemos cómo no ven lo que está pasando, es una verguenza", dice Cyntia, cansada del conflicto.

Lo cierto es que el ministro de Salud porteño Fernán Quirós dice en privado que no tiene el dinero para los aumentos que los médicos exigen, y en medio de la protesta se percibió silencio de buena parte de la clase dirigente. Marcelo Peretta, precandidato a jefe de Gobierno de Patricia Bullrich fue quien apareció en la protesta médica a apoyarlos y prometió cambiar el régimen y "terminar con este circo de gasto donde hay mucha plata para algunas cosas y falta para lo más elemental que es lo que nos salvan la vida, los que estuvieron en la pandemia y se siguen formando".

Peretta cultivó buena relación con los duros como Patricia Bullrich y los sectores gremiales que respaldan su figura por la gestión en el sindicato de farmacéuticos, donde logró paritarias cercanas al 100% habiendo logrado que trabajen durante la pandemia.

Horacio Rodríguez Larreta plantea en privado que el tema tiene que terminarse, pero no tienen el dinero para afrontar, en el medio las guardias empiezan a colapsar, los pacientes tienen faltantes de cantidad de médicos y hay cupos libres en otros lugares porque nadie quiere trabajar por los sueldos que se ofrecen. Tal es el caso del Hospital de agudos José María Penna y el hospital Fernández entre otros, donde hay vacancia de cargos producto de los bajos salarios.