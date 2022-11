Video: un repartidor de una app agredió a una abuela en plena CDMX y huyó

Un hecho violento e indignante ocurrió en plena Ciudad de México y a la luz del día. Un hombre, repartidor de una reconocida app, agredió a una abuela que transitaba con su nieta tras protagonizar ambos un leve accidente de tránsito y luego de un intercambio verbal. El agresor, inmediatamente después, huyó del lugar.

La mujer agredida tiene 66 años y viajaba junto a su nieta, que fue quien grabó el ataque desde el asiento de acompañante y, además, viralizó el video a través de sus redes sociales (@mikaguzmanc).

"Ayúdenme a difundir a este cabrón que usa mochila de @UberEats, se le metió a mi abuelita de la tercera edad, se bajó a pegar el espejo retrovisor del coche, como no pudo romperlo ni tirarlo, procedió a pegarle en el rostro a mi abuelita (que era la que venía conduciendo). Después se dio a la fuga como era de esperarse", escribió la joven en su publicación.



"Ella sufre del corazón y fue un gran impacto hacia ella. Haremos una denuncia al MP de la Alcaldía Tlalpan porque esto sucedió en el puente de la Glorieta de vaqueritos, bajando hacia calz acoxpa. Justo en el retorno hoy a las 11:19 am, cdmx", agregó.



Y concluyó: "Si no procede la denuncia y no se hace justicia, mínimo que se haga viral para que nadie tenga que pasar por este tipo de situaciones. ¿hasta cuándo podremos salir tranquilas? NADA JUSTIFICA LA VIOLENCIA Y MENOS A UNA MUJER, MUCHÍSIMO MENOS A UNA ADULTA MAYOR. Espero que me puedan apoyar compartiendo y difundiendo".

Con el golpe que le propició en la cara, el hombre le rompió los lentes a la señora de identidad protegida, y presuntamente le produjo un corte también donde conectó el puñetazo.También le rompió uno de sus espejos.

La Fiscalía de la CDMX abrió una carpeta de investigación y ya buscan al sujeto.