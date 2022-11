Scaloni, dejanos soñar

Así somos, diría que hasta casi humildemente dependientes de una genialidad de Lionel Messi. Pero aunque no le queremos hacer caso, Scaloni tiene razón. Es sólo un partido de fútbol, que se puede ganar o no. Así lo declaró luego del 2 a 0 contra México. Llamó al equilibrio y está muy bien. Pero, en este momento de nuestro país, tan particular y doloroso, no es sólo un partido de futbol, para un pueblo inmensamente futbolero. Por un lado, porque reunió a los argentinos ante el televisor, se juntaron las familias, se olvidaron rencores y sobreabundaron las sonrisas.

Y todo eso es mucho. El gol de Messi nos cambió el humor, luego de un primer tiempo para el olvido, muy feo. Y el golazo de Enzo Fernández nos selló la seguridad del triunfo. Scaloni usted nos hizo ese llamado en la conferencia de prensa. No es más que un partido, en el que nosotros tenemos la “joya” y ganamos. Pero, sabe una cosa, esta Argentina está ultra necesitada de sonrisas, de esperanza, de momentos lindos. Por eso no es un partido más, ni un momento común. El rostro conmovido de Pablito Aimar, sentado en el banco y al que usted le habló, es más o menos el de todos los argentinos.

Necesitábamos pasar esta primera lucha “por la permanencia” en el campeonato y ahora, el próximo miércoles, afrontaremos el gran esfuerzo para pasar de ronda, ante Polonia, el único que sumó cuatro puntos en nuestro grupo C, y que también tiene su “joyita”: Lewandowski. No sabemos cómo saldrá. Ni jugamos al vaticinio. Se enfrentarán dos joyas (falta la tercera que gana las tapas, Mbappe, el francés del PSG, compañero de Messi en ese equipo). Ya tendremos momentos para otro análisis. Pero hoy quiero detenerme, además, en una palabrita que le vimos grabada en el cuello del autor de nuestro segundo gol de hoy, el de Enzo Fernández.

¿Sabe cuál es? FE. Seguramente ustedes la vieron, incorrectamente acentuada, pero es lo de menos. Fe es lo que necesitamos para encarar todo lo que nos pasa, para aumentar nuestra fortaleza, para contagiar alegría, para poner al Señor en el lugar que corresponde. Para enfrentar lo que nos toque y luchar contra lo que rechazamos. Mientras tanto, estimado Lionel Scaloni, a quien tanto respeto, le pido que nos deje soñar un poco más. Lo queremos, lo necesitamos.

¡Vamos Argentina!

* Marta Noce, primera Periodista Deportiva de la República Argentina