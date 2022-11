Las diez medidas clave para cuidar la salud frente a la onda de calor que llega con casi 39°C

Mientras el calendario avanza hacia el verano, los últimos días de noviembre obligan a "adelantar" las precauciones que no pueden pasar por alto a la hora de evitar que la salud se vea afectada por las altas temperaturas que marcarán los termómetros durante lo que resta del mes. Es que tal como lo indican las previsiones climáticas para gran parte del territorio argentino, la ola de calor para este último tramo de la primavera se hará sentir con jornadas en las que la máxima podría llegar a rozar los 39 grados centígrados. El mayor impacto se sentirá en las provincias ubicadas al centro y norte, como así también las que conforman las regiones de Cuyo y Patagonia,

"Las temperaturas máximas van a ser elevadas para esta finalización de noviembre, con registros que variarán entre 25 y 39°C. En este caso, las máximas son superiores a lo normal para este mes, cuando el promedio de máximas es de 27°C", explicó el meteorólogo Fernando Jara y agregó que este trimestre de noviembre a enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé temperaturas superiores a lo normal (en un porcentaje que va del 40 al 45%) con mucha menos cantidad de precipitaciones. De hecho, aseguró Jara, en lo que va de noviembre solo ha precipitado 3,6 milímetros (litros por metro cuadrado), cuando en realidad lo habitual es que el promedio de lluvia acumulado en este mes que finaliza suele ser de 20 a 21 milímetros.

Onda de calor que obliga a tomar medidas

El SMN no incluyó a estas condiciones entre las situaciones de alerta a la población. Esto es porque en realidad en estos días el país atravesará por una situación de temperaturas máximas muy altas pero con mínimas que -aunque no bajarán de diez grados centígrados- no representan una situación de ola de calor. A eso se sumará que no se registran probabilidades de altos niveles de humedad en el ambiente y por lo tanto, se estima que habrá menos riesgos de que la población esté expuesta al golpe de calor. En este sentido, los especialistas en meteorología estiman que el fenómeno que se vive desde hoy en Argentina es considerado como una "onda de calor", es decir, que serán jornadas muy calurosas pero que en la noche podría presentarse un mínimo alivio, a diferencia del fenómeno llamado "ola de calor", en que las marcas mínimas diarias superan los 20 grados centígrados.

Es fundamental evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 16 horas.

Sin embargo, desde el punto de vista de la salud, de igual modo se recomienda tomar medidas específicas dentro y fuera del hogar, sobre todo a la hora de proteger a bebés, niños y niñas pequeños y adultos mayores. Sergio Saracco es titular de la cátedra de urgencias de la Facultad de Medicina de la Universidad de Mendoza. Explicó que en estos días de altas temperaturas es fundamental atender a las franjas de edad más vulnerables, tales como los bebés, los niños pequeños y los adultos mayores.

"En estos casos es fundamental evitar la exposición en horas pico de calor, mantenerse en ambientes frescos, con ventilador y consumir agua en cantidades suficientes y líquidos e infusiones frescas a lo largo del día", indicó Saracco y advirtió como regla general a toda la población, evitar el consumo de bebidas alcohólicas y la exposición al sol en horarios no recomendados. Entre las pautas a seguir por estos días para evitar problemas en la salud, figura además, llevar ropa de colores claros, de textura fresca y liviana, como así también preferir platos livianos y frescos, ricos en vegetales.

"Cuando la temperatura externa está por encima a la del organismo, el cuerpo necesita equilibrar el desbalance térmico. Por eso es tan importante mantener una adecuada hidratación. Si se realiza alguna actividad física es clave hacerlo muy temprano en la mañana o bien hacia la noche", aclaró el docente e investigador.

Sol que "todo lo quema"

En días en los que solo unos minutos de exposición al sol parecen hacer "arder" la piel, es fundamental y prioritario evitar la exposición entre las diez de la mañana y las 16 horas. Asimismo, en los momentos que en se requiere estar al aire libre, el uso del protector solar factor 50 (el más recomendable para todas las edades) es clave. De acuerdo a la recomendación de dermatólogos, el protector solar debe ser usado cada tres horas y en el caso de los niños es fundamental cuidar que la capa de protectora se coloque de manea adecuada y pareja.

Sobre todo en épocas en que aún no finalizan las clases, es fundamental que los niños y niñas asistan a la escuela con una gorrita en sus mochilas, en tanto que las instituciones deben prever que no estén expuestos al sol ni al calor. Tampoco es recomendable la realización de actividad física en horarios que sobrepasen las 10 de la mañana. La provisión de agua potable en todos los colegios como así también la utilización de ventiladores en las aulas y salones compartidos, son por estos días fundamentales para cuidar la salud de los/la alumnos/as durante las horas de cursado.

Qué hacer con los alimentos

Entre las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Salud de la Nación ante el agobiante calor, figura que al momento de conservar los alimentos es fundamental tener en cuenta cómo se preservan. Para esto, es importante mantener en la heladera todo aquello que pueda descomponerse. Es indispensable controlar el buen funcionamiento de la heladera. Y para evitar infecciones y posibles intoxicaciones, es fundamental además arrojar a la basura cualquier alimento que pueda haber perdido la cadena de frío. Es necesario atender tanto al olor, como al color y la textura. de los alimentos y en el caso de detectar alguna anomalía, es preciso descartarlo. Es aconsejable elegir comidas livianas y ricas en vegetales

Asimismo, los alimentos que pueden estar fuera de la heladera, se deben mantener en lugares limpios y frescos, al resguardo de aberturas, superficies y/o fuentes de calor. Los alimentos perecederos que hayan estado por dos horas o más fuera de la heladera, deben ser desechados. Esto incluye a las carnes rojas, el pollo, el pescado, los huevos y las sobras de comida. Lo mismo sucede con los comestibles enlatados cuyos envases están abiertos, dañados o inflados.

