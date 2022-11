Tras la derrota, amenazaron y quisieron pegarle al Chapu Martínez

La derrota de la Selección argentina ante Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022 dejó mucha tela para cortar y muchos hinchas apuntaron contra el influencer Chapu Martínez, acusado de "mufa" en redes sociales.

Chapu Martínez, quien saltó a la fama por su canción "Traeme la copa, Messi" en el Mundial de Rusia 2018, estuvo presente en el estadio y se convirtió en tendencia luego de que se viralizara una imagen en la que se lo veía en la tribuna.

Coscu salió en defensa de Chapu Martínez

Tras la derrota consumada contra Arabia Saudita, Martínez habría recibido amenazas e incluso algunos hinchas quisieron golpearlo. Así lo informaron los streamers Coscu y Momo, quienes salieron en defensa del Chapu.

"No te metas Coscu… ¿Cómo no me voy a meter? A un pibe que fue al Mundial a hacer contenido le están amenazando que le van a matar al hijo, solo por haber ido a hacer contenido a un evento al que cualquier persona sueña con ir", escribió Martín Disalvo (Coscu).

"Les pido por favor que paren, porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis", agregó Coscu.

Coscu lamentó lo ocurrido

Y completó: "El padre del Chapu tiene 70 años, está que no da más porque teme por la salud del hijo. Tiene un hijo chiquito, y sobre todo pónganse en el lugar de él, que quiso ver un mundial como cualquiera y lo están matando en todos lados. LA GENTE CREE QUE PERDIMOS POR CULPA DE ÉL".

"Y a todos los tibios q no saltan, manga de cagones, esto es arbitrario, le puede tocar a cualquiera. A mí me toco y estuve por primera vez en mi vida deprimido, me arruinó el año. Salten.. son los únicos que entienden más q nadie como está sufriendo gratis ese pibe y su familia", completó el streamer.

Momo, por su parte, agregó: "Son gente enferma, amenazaron a su familia y a su hijo. Yo con el pibe no tengo ni trato pero es terrible lo que están haciendo. Después retwittean videos contra el bullying o se hacen los moralistas y son peores, más sabiendo que puede terminar muy mal todo esto".