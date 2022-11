Abuelas malas: el insólito hilo de Twitter que se volvió viral

Twitter es una de las redes sociales más usadas en todo el mundo y sus usuarios son conocidos por crear hilos donde se puede perder el tiempo y la cabeza. Esta vez se viralizó una recopilación de historias sobre abuelas "malas".

La imagen de la abuela está rodeada de pensamientos nostálgicos y felices, aunque no siempre es así. Varias personas han sufrido verdaderos actos de maldad por parte de estas personas.

Por ese motivo la usuaria Micaela Libson alentó a los demás usuarios de Twitter a que cuenten experiencias o historias de "abuelas malas". El hilo, que se volvió viral con cientos de respuestas insólitas, comenzó con la propia experiencia de Libson.

Abro hilo de anécdotas con abuelas malas.



Van algunas de las mías: es mitómana, hizo diferencias atroces con sus hijos, compraba ropa berreta, la ponía en bolsas de GAP, y me decía que era su regalo cuando se iba de viaje.



A ver las de ustedes. — Micaela Libson uD83DuDC9A (@MicaelaLibson) November 15, 2022

El hilo se llenó de historias divertidas, pero también algunas serias. Uno de las historias que más indignación fue la de una usuaria que comentó: "Mi papá asesino a mi mamá, y en el velorio mi abuela paterna le pidió al cura que recen también por su hijo que estaba ahora preso. Igual creo que ganaste, tremenda hdp!".

Otra usuaria comentó que sus familiares esperaron 4 décadas para satisfacer un deseo.

"Mi abuela paterna perdió un hijo en la dictadura militar. Y sin pelos en la lengua, me dijo -con 13 años- que hubiera preferido que el muerto fuera mi padre”, lamentó @MarinaCrespo5 y continuó: "En el momento, me enojé mucho. Con mi adolescencia a cuestas, no podía entender. Años después supe que su infierno personal era profundo, no podía querer a nadie; entonces, solté. Me apena que haya sido tan infeliz y me esfuerzo todos los días para que no me pase nunca".

Muchos nietos también sufrieron comentarios racistas o fueron dejados de lado por no ser los favoritos.

El usuario @lenniseer comentó: "A mí me vivió diciendo que su nieto preferido era mi hermano mayor y siempre hizo diferencias con él. Cuando era chico sufría sobrepeso. Una noche, comiendo, quedaba una milanesa y tira 'déjensela al gordo' en clara alusión a mí".

En el hilo varios admitieron que sus traumas los obligaron a ir a terapia. Otros comentaron que dejaron de visitar a su abuela por las actitudes del pasado.