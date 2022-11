Cuánto cuesta salir a comer en Qatar

Con la mente puesta en lo que será en el Mundial de Qatar 2022 que está al caer, las aventuras de quienes viajen al país árabe no se centrarán únicamente en cómo será el recorrido de la selección argentina en el plano futbolístico, también deberán indagar en la variada oferta gastronómica que tiene Qatar para enfrentar el día a día durante su estadía allí. Pescados y mariscos, cordero y muchas especias, los elementos que caracterizan a la comida del país árabe.

MDZ recurrió a Santiago Dato y Ayelén Davadie, una pareja de jóvenes paranaenses que se encuentra en Qatar desde mayo a la espera del inicio del Mundial para conocer sobre la oferta gastronómica que brinda el Emirato del Golfo.

Santiago y Ayelen, dos jóvenes que se encuentran en Qatar a la espera de la Copa del Mundo. Foto: Gentileza

“Qatar tiene una gran oferta gastronómica, lo que hay acá es increíble. Hay demasiada cantidad de lugares ya sea para un desayuno, una merienda, un almuerzo o una cena”, comentó Ayelén. A lo que Santiago agregó que “hay de todo. Desde comidas locales, pasando por todas las cadenas de comida rápida americanas que conozcas, hasta restaurantes y platos temáticos de otras partes del mundo. Son muy variadas las opciones”.

En cuanto a los precios, la pareja expresó que “salir a comer puede ser muy caro o realmente muy barato”. Por ejemplo, en un desayuno se estila a hacer estilo buffet, "como vas a encontrar en los hoteles internacionales". "Te saldrán un aproximado de entre 90 y 150 riales qataríes, que aproximadamente a la conversión con dólar, son entre US$25 y US$40, pero es dependiendo del lugar", explicaron.

Foto: Hospitality FIFA

Con productos como pescados y mariscos de su costa, o el cordero como ingrediente principal, ofrecen un gusto típico a los platos elaborados en el país qatarí. Para quienes buscan conocer sabores locales y también hacer economía, la pareja de 24 años contó que se puede ir a lugares con sabores propios del país por hasta 10 riales qataries (casi unos US$3): "De repente podés conseguir un shawarma por 8 riales y una coca te sale 2 riales. O sea, hay cosas económicas. Para una comida, por ejemplo, una milanesa para dos personas cuesta 120 riales, que dividido dos son más o menos 60 riales cada uno, entre US$15 a US$20 más o menos".

Bebidas con alcohol, un lujo

En Qatar, ingerir bebidas con alcohol en público es ilegal, debido a una prohibición religiosa, ya que el país árabe se rige por la ley islámica y el Corán no permite el consumo de estas sustancias.: "Está prohibido por un tema de religión: el islam. Es muy importante para ellos". "Solamente algunas personas, con cierto permiso que uno tiene que aplicar y tiene que ser aprobado, pueden comprar alcohol y tener en su casa, que tampoco puede ser mucho. Está bastante limitado todo ese tema, pero en los hoteles internacionales es de venta libre, siempre y cuando uno no se pase de copas y no haga ningún espectáculo", comentaron.

Además, indicaron que las bebidas con alcohol tienen un alto valor económico porque sólo se encuentran en esos lugares habilitados: "La cerveza ronda entre los 40 y 50 riales qataríes, un poco más de US$10, y los tragos están valiendo 60 riales más o menos, más de US$15".