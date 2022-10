El síndrome de Barbazul: tensión y onirismo en el Teatro Colón

El personaje Barbazul es un ser desesperado. Solo, torturado y de carácter ambigüo, busca desesperadamente algo que él piensa que es amor sin poder evitar aquello que condena a las mujeres elegidas: la muerte de ellas. Judith quien desea cambiarlo, fracasa en su intento y ella no hace más que destacar la permanente tensión psicológica que se respiró en toda la atmósfera onírica presentada en el Teatro Colón.

Esta historia gótica con una partitura musical maravillosa es la adaptación de un cuento de Charles Perrault sobre un relato folclórico popular y que Bartok añade un oscuro final donde la última esposa de Barbazul se une a las otras en su muerte. Barbazul y Judith se enredan en un diálogo a lo largo de la obra: Barbazul intenta distraer a toda costa a esta mujer cuando ella le pregunta por su pasado. Él rechaza responder pero ella insiste y le recuerda un rumor: que él mato a todas sus antiguas amantes. La obstinación de Judith la condena cuando finalmente se descubre que la habladuría es cierta y ella corre con el mismo destino que las demás.

Dentro de un cuento infantil que no es tal, se encierra la cruda verdad de un asesino de mujeres y es uno de los primeros registros acerca de un femicida. Hay ciertos tipos de delito en los que los hombres son de forma abrumadora los agresores y las mujeres las víctimas. La violencia doméstica, el acoso y la agresión de tipo sexual y la violación son crímenes en los que los hombres utilizan su superior fuerza social o física contra las mujeres. Aunque éstas también hacen víctimas a los hombres de ese tipo de actos, siguen siendo casi de forma exclusiva delitos que se realizan contra la mujer.

Se calcula que un cuarto de las mujeres es objeto de violencia en algún momento de su vida y todas ellas se enfrentan a esa amenaza de forma directa o indirecta. Argentina registra un total de 198 feminicidios y trans/travesticidios en los primeros ocho meses de 2022, lo equivalente a una muerte cada 29 horas según los informes del Observatorio de Femicidios. La mayoría fueron asesinadas en sus propios hogares mientras que el 53% de los agresores eran parejas o ex parejas de la víctima.

Desde finales del siglo XIX los criminólogos conjuntamente con un sector de psicólogos han predecido que la igualdad de los géneros reduciría o eliminaría las diferencias en la delincuencia de hombres y mujeres, pero hasta ahora, la delincuencia continúa siendo un fenómeno marcado por el género. No se puede afirmar que vaya a llegar un día en el que desaparezcan las diferencias

entre las tasas de delincuencia masculina y femenina. Hay muchas razones para que una mujer opte por no denunciar actos de

violencia. La mayoría no están dispuestas a participar en lo que puede ser un proceso humillante que se compone de exámenes médicos, interrogatorios y careos administrativos y judiciales. Este proceso suele durar tiempo y puede resultar intimidante y a la vez, desalentador.

El abuso está claramente relacionado con el vínculo que se establece entre masculinidad, poder, dominio y dureza. En la mayoría de los casos no es el resultado de un deseo arrollador sino de vínculos entre sexualidad y sentimientos de poder y superioridad. Ese abuso efectuado por un Barbazul resulta un sistema de intimidación masculina que seduce y atemoriza a la mujer quien se mortifica y a la vez la desafía a sí misma diciéndose que nada malo puede sucederle. Frente a ese sentimiento, la mujer no puede distraerse y mucho menos caer en su trampa que por el amor que ella puede dar, él va a cambiar.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta