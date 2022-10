Fin de la inocencia: "Yo no digo más 'Micumán'"

Lupe, la tierna niña de 2 años que no podía pronunciar de manera correcta el nombre de la provincia de Tucumán, volvió a conmover a las redes sociales, ahora con otro video en el que aparece pronunciando correctamente la palabra.

"Ya no digo más 'Micumán'", lanza Lupe durante un diálogo con su mamá, quien le pregunta por qué ya no dice más "Micumán", a lo que la nena responde con un lacónico "porque no".

- ¿Porque aprendiste?

- Sí

- ¿Y cómo se llama entonces?

- Tucumán, ya no digo más 'Micumán'

- Muy bien!