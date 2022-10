Paro docente y marcha contra el Gobierno porteño

Gremios docentes, alumnos partícipes de las tomas y militantes de izquierda y del kirchnerismo marchan desde el colegio Mariano Acosta en Balvanera hasta la sede del Gobierno porteño en Parque Patricios, en una jornada más de tensión con la ministra de Educación, Soledad Acuña. Tras reuniones en busca de un acuerdo sin éxito, la marcha multitudinaria se lleva a cabo sin incidentes en un contexto de no solución a diferentes quejas que se aunaron hoy en la marcha. Las tomas casi están extinguidas y las clases están aseguradas en un 99% de las instituciones de la Ciudad.

Acuña, quien fue consultada por MDZ y no contestó, había recibido y conversado con los gremios y docentes, más allá de los Centros de Estudiantes de las principales escuelas: "Nos reunimos y de hecho les pedimos que nos dijeran qué era lo que en concreto los hacía permanecer en toma, nos hablan de política, no nos hablan de cosas puntuales, no hay nada, esa es la realidad", dijeron desde el Ministerio de Educación a MDZ.

Así, el rosario de reclamos sigue siendo "terminar con el desamparo, con las viandas podridas, las condiciones edilicias de los colegios, este es un muy buen pie para que como movimiento estudiantil nos volvamos a organizar en contra del Gobierno de Larreta y de Soledad Acuña", sostuvo Fiona Leotta, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires.

El propio jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, exigió a un colaborador que lo mantenga informado en el minuto a minuto del conflicto que acarrea casi un mes.

Por su parte, Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, exigió "mejores salarios, jornadas de lunes a viernes, en contra de las pasantías lavando platos, contra las políticas privatizadoras, basta al hostigamiento en la Educación". Así también lo reflejó en diálogo con este medio Gabriel Solano, diputado porteño del FIT: "El conflicto de educación está creciendo, en todo, en docentes y alumnos, las prácticas son un desastre para tener los pibes precarizados sin un pago, las viandas son malas, hay una situación en que los estudiantes tienen derecho a protestar, también contra la política de persecución de Acuña", coincidió.

Los organizadores sostuvieron que más de cinco mil personas marcharon hasta la calle Uspallata a la espera de ser recibidos.