RTO: con la llegada de las multas, se reflota un proyecto que busca ampliar el rango de años para exigirla

Termina octubre y finaliza también la etapa de concientización para quienes no hayan realizado la RTO a sus vehículos. Desde la Policía Vial indicaron que en distintos operativos detenían a los autos y quienes no contaban con la oblea se les informaba sobre los "beneficios" de realizar el control vehicular. Desde la Cámara de RTO en Cuyo celebraron que comience la etapa de fiscalización y multas en la provincia y reconocieron que esto hará que la demanda en los talleres aumente. Un proyecto estancado en la Legislatura, que busca ampliar el rango de años para realizarla, se reflota.

La iniciativa la presentó el legislador del PRO Gustavo Cairo. En la misma se le solicita al Ejecutivo que la revisión técnica obligatoria no se haga todos los años, sino que se amplíe ese rango de años para realizar el control vehicular dependiendo la antigüedad que tenga el vehículo. El proyecto está presentado hace meses en la Legislatura pero no se ha tratado, más allá de que el autor del mismo le reconoció a MDZ que "desde el Ejecutivo dieron un okey, pero no se habló de fechas" y sostuvo que "la iniciativa está trabada en comisiones (LAC)".

"Es irracional exigirla todos los años. La ley nacional, establece un plazo de gracia de 3 años y luego cada dos años hasta una antigüedad de siete del vehículo. Después de forma anual. Nuestra ley es peor aún, ya que a nivel nacional se exige cada 24 meses. El plazo de periodicidad de realizar la RTO para vehículos particulares cada doce meses, nos parece excesivamente corto y generará todos los años una incomodidad grande a los ciudadanos de Mendoza, además de tener que pagar el canon correspondiente. Sin mejorar por ello el cumplimiento de los objetivos de la ley", indicó el legislador del PRO mendocino.

Gustavo Cairo, el legislador del PRO que presentó la iniciativa.

Otro punto a tener en cuenta es que las provincias, en su mayoría, han adherido a la ley nacional de tránsito al no contar con una normativa provincial. Por lo que tienen el esquema tres años de gracia y después cada dos años (hasta los siete de antigüedad). "Proponemos que la Revisión Técnica Obligatoria en la provincia de Mendoza sea cada cinco años en los vehículos de hasta 10 años de antigüedad y cada tres años a los que tengan una antigüedad superior a los 10 años. Ampliando por consiguiente el plazo de gracia para los automóviles 0 km de 36 meses (3 años) a 60 meses (5 años)", destacaron desde el PRO.

Desde el mencionado partido político reconocieron que ante la inminente implementación de multas por no contar con la RTO, el futuro aumento en el costo de la realización del trámite y la actualización en el precio a pagar de las multas viales para 2023, este proyecto puede reflotarse y avanzar con los distintos procesos legislativos. Sin embargo, el 2022 terminará pronto y el año legislativo culminará a la brevedad.

Desde el martes te pueden multar si no tenés la RTO

La etapa de concientización finaliza con el mes de octubre y desde el 1 de noviembre se delinearán los detalles de los operativos viales en los que exigirán la RTO como requisito para circular. Si se encuentra un vehículo sin la oblea que comprueba la realización del control, se efectuará una multa de $3.000. Mientras que realizar el control cuesta actualmente $3.267.

Las multas de tránsto, a partir de 2023, aumentarán un 80%. Es decir, que no contar con la RTO a partir de enero puede costar cerca de $5.400. Mientras que también subirá el valor de la revisión en los talleres, que pasará costar un total de $5.880.

Aumenta la demanda: la realidad en los talleres de RTO

Según informó a MDZ el vicepresidente de la Cámara RTO en Cuyo, Eduardo Toranzo, el rubro viene de dos meses (agosto y septiembre) "muy malos y bajos". Pero aclaró: "Octubre tuvo un repunte y en noviembre será aún mayor por el comienzo de la etapa de fiscalización. La gente tiene que comprender que hay una ley y que la ley se debe cumplir".