Por qué los chicos y chicas no comprenden lo que leen

¿Qué es la alfabetización inicial? ¿Por qué es tan importante que los chicos y chicas aprendan a leer y a escribir? ¿Cuáles son las maneras más efectivas de enseñar esto?

La doctora Liliana Fonseca es licenciada en psicopedagogía y directora del Programa de Doctorado en Psicología Clínica y de la Salud de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesora de cursos de posgrado del Hospital Garraham y Gutiérrez y en varias universidades.

¿De qué hablamos cuando decimos alfabetización inicial?

La escritura es una herramienta cultural que desarrolló la humanidad en su afán por transmitir conocimientos. Al no ser algo natural o innato, necesita ser aprendido, porque además es bastante reciente. A diferencia del lenguaje oral, al que tenemos acceso más directo, para acceder al lenguaje escrito necesitamos de enseñanza explícita. El lenguaje escrito es un derecho, un derecho humano derivado del derecho a la educación, tenemos derecho a aprender a leer y a escribir.

Hay un autor portugués, José Morais, que habla de alfabetizar para la democracia y vincula el aprendizaje de la lectura y la escritura no sólo con el derecho humano universal de aprender a leer y a escribir, sino también con el grado de participación en una sociedad democrática. Necesitamos aprender a leer y a escribir para poder participar activamente de una sociedad democrática.

En los últimos tiempos estamos escuchando más seguido que la alfabetización es un desafío. ¿Qué quiere decir esto?

Muchos organismos internacionales están prestando atención a este tema porque los estudios demuestran que todavía hoy en nuestro mundo globalizado hay una porción grande de la población que no accede a la lectura, la escritura y a la comprensión como lo requiere una sociedad alfabetizada como la nuestra.

Esto es muy interesante, porque hasta hace poco, en general, se creía que estás dificultades se debían a la vulnerabilidad social, a la falta de recursos, a no asistir a la escuela, quedar por fuera del sistema educativo o tener dificultades específicas para aprender. Pero los estudios más recientes llevados a cabo por los organismos internacionales demuestran que hasta ahora no hemos pensado en “¿qué estamos haciendo que tenemos niños y niñas que sí van a la escuela, y están en cuarto, quinto grado o secundaria, y aun así no han podido construir las herramientas mínimas para acceder al lenguaje escrito?”. Si bien hoy hay muchos más niños y niñas en la escuela que hace veinte años, y eso es un avance fabuloso, tenemos que poder enseñarles. El desafío es poder dar respuesta a la diversidad de alumnos y guiarlos en el aprendizaje de la escritura y la lectura de la manera más efectiva.

¿Por qué los niños y niñas no están aprendiendo?

En primer lugar, hay que señalar que la suspensión de clases presenciales por la pandemia no contribuyó a mejorar la situación de la alfabetización inicial, pero más allá de eso tiene que ver con que muchas veces estamos eligiendo las metodologías de enseñanza no basándonos en estudios sistemáticos y científicos, sino por modas, por ideologías y otras veces por lo que tenemos a mano.

Esta es una cuestión: desde los ‘80 hay una forma imperante de enseñanza de la escritura y la lectura, que tuvo que ver con investigaciones serias en los años ‘70. Esta forma ponía el foco más en la comunicación que en los procesos más básicos de codificación. Esta metodología generó cambios importantes, pero el problema es que quedamos enquistados en ese método. El enfoque que planteaban tenía mucho de cierto, pero le quitaba importancia al aprendizaje del código. Y justamente las investigaciones de Dehaene –un famoso neurocientífico– demuestran que el aprendizaje del código, del alfabeto es esencial para la comprensión y la comunicación.

Entonces cuando decimos que los chicos y chicas no comprenden lo que leen, ¿cuál sería el problema?

Justamente, yo me pregunto cuántos niños y niñas no comprenden lo que leen porque no cuentan con las estrategias más elevadas vinculadas a la comprensión o porque tienen dificultades con el código alfabético. Cuando vamos a las escuelas nos encontramos con alumnos que no comprenden, pero porque no leen, porque no han adquirido los procesos básicos de conocer las letras y los sonidos.

¿Cuáles son los problemas que acarrea una alfabetización tardía o incompleta?

Cuando miramos investigaciones internacionales vemos que ya hacia fines de primer grado los chicos ya tienen automatizada la lectura. La participación democrática requiere de la alfabetización porque esta permite el acceso al mundo del conocimiento, del empleo, es imprescindible para todos. En nuestra región esto está rezagado, aquí los chicos están automatizando la lectura en tercer grado, y después les cuesta leer un texto de cuarto grado porque cuentan con un sólo año de experiencia lectora y esto los coloca en una situación de desventaja. La lectura requiere de tiempo de experiencia para poder desarrollar herramientas de comprensión. A veces nos olvidamos de esto y exigimos a los chicos y chicas cosas para las que aún no han desarrollado experiencia porque su alfabetización fue tardía.

¿Cómo se puede mejorar esta situación?

El Congreso que se está organizando para marzo es una oportunidad súper interesante, porque para mejorar la situación de la alfabetización es clave la formación docente. Este congreso apunta a reunir las voces más autorizadas sobre el tema para repensar la forma en que enseñamos a leer y a escribir. Es muy importante reforzar los procesos de capacitación de los maestros y maestras, permitiéndoles conocer mucho más acerca de las didácticas de la lengua, no de lecturas sólo teóricas, sino de lo que significa la didáctica real y verificar los resultados que se obtienen a partir de la implementación de una u otra manera de enseñar. Como para que ellos puedan elegir qué manera es más efectiva para su comunidad.

