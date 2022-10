Preocupa la falta de inclusión educativa de chicos con autismo

El problema de inclusión hacia los niños y niñas con autismo es una problemática notoria en Mendoza. Celeste Domínguez, integrante de la Asociación de Autismo de Mendoza visibilizó la problemática y contó cómo son recibidos en las escuelas de la provincia.

“Es una odisea encontrar un colegio, inclusive antes de que los chicos ingresen en la escuela, porque ya vivís lo que otras familias están pasando. Lamentablemente esto a la mayoría de las familias les pasa”, expresó Celeste.

Domínguez cuenta que ella como madre de un niño con autismo ha probado tanto con escuelas privadas y públicas: “Una de las cosas que nos pedían era que el chico debía estar medicado para asistir, por lo cual, mi hijo iba a dormir a la escuela. Además me pedían que no esté tanto en la sala, esto cuando tenía 4 años. Lo termine sacando y lo llevé a una institución pública, hasta que lo tuve que volver a sacar de allí ya que la maestra me dijo: `su hijo es autista, no puede estar en una escuela común, tiene que ir a una escuela especial, donde se sepa tratar con niños enfermos cómo su hijo´. Es muy cruel escuchar desde una docente que traten a tu hijo de esa manera”.

“Claramente creemos que la escuela trata a los chicos con autismo como un problema. El argumento es que no están capacitados y que nadie les brinda herramientas. Yo creo que va más allá de si el Gobierno los capacita o no, si no va en el grado de empatía que el docente tiene. Sabemos que tenemos a cada vez chicos con más autismo, pero tenemos que pensar que si hoy al docente no le toca tratar con un niño con autismo, algún día le puede tocar. Sabemos que el grado de autismo es diverso, ningún chico es igual a otro” agregó.

Es esencial para ella que el docente tenga empatía para poder aprender, haciendo énfasis en la cantidad de capacitaciones que existen. En este sentido, la Asociación de Autismo de Mendoza, creó un programa con neurólogos, psicopedagogos y terapistas en general que abordaban las herramientas para tratar a chicos con autismo. Allí Constanza contó que mayormente asisten integrantes de familias con niños autistas y muy pocos docentes.

Además dijo que dicha institución ha creado un proyecto educativo el cual aprobó la Dirección General de Escuelas y se encuentra en el portal educativo, en el cual se les da herramientas a los docentes, tanto de nivel inicial, primario y secundario. Pero el problema es que “siguen poniendo excusas de que ellos no están preparados”.

Instagram: @autismomendoza

Como asociación de padres, Domínguez cuenta que las familias acuden a la asociación cuando se enteran o tienen sospechas de un diagnóstico de autismo. Desde la experiencia familiar, los asesoran en cuanto a las burocracias de las obras sociales, en el acompañamiento o asesoramiento de colegios, buscarles capacitaciones, “inclusive tenemos un grupo de WhatsApp donde nos acompañamos.”

“La educación tiene que ser inclusiva en todos los niveles, pero no sucede. Dicen ser inclusivos pero al chico lo tienen aislado, con un docente de apoyo en un rincón del aula que se haga cargo y que no moleste al resto de los chicos. Eso no es inclusión y sucede muchísimo”, concluyó.