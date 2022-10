La drástica decisión que piensa adoptar Elon Musk con Twitter

El consejero delegado de Tesla y SpaceX, Elon Musk, anunció a los inversores de Twitter que planea recortar casi el 75 por ciento del personal de la red social si finalmente toma su control.



En concreto, el magnate espera despedir a alrededor de 5.500 empleados, dejando una plantilla de poco más de 2.000 trabajadores de los que actualmente emplea la red social.



Twitter ya esperaba despedir a parte de su equipo debido a factores económicos, si bien en ningún momento había planteado reducir el personal en tres cuartas partes.

Con todo, los recortes no solo afectarían a los trabajadores, sino también a la infraestructura de la compañía y a los centros de datos que permiten el funcionamiento de la red social.



Por ello, la decisión tal vez afecte a los millones de usuarios de la red social, ya que podrían entrar en riesgo de posibles hackeos y estar más expuestos a material ofensivo, según detallaron expertos consultados por la agencia Bloomberg.



Según los documentos consultados por el The Washington Post y testimonios de otras fuentes, los recortes no solo afectarían al personal, sino también a la infraestructura de la empresa, y concretamente a los centros de datos que permiten el funcionamiento de esta red que consultan al día más de 200 millones de usuarios.



Musk tiene de fecha hasta el próximo 28 de octubre para cerrar la adquisición de Twitter si quiere evitar ir a juicio con la compañía, tras lo que el empresario e ingeniero expresó su intención de adherirse al acuerdo original de comprar Twitter por 54,20 dólares por acción, que implicaría un total de 44.000 millones de dólares.

A mediados de junio, durante una sesión de preguntas y respuestas con los empleados de la empresa de San Francisco, el empresario subrayó que su objetivo era llegar a mil millones de usuarios -en lugar de los 230 millones actuales- y diversificar las fuentes de ingresos.