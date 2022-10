Un hogar para chicos que están en proceso judicial necesita ayuda

El incremento de las denuncias de violencia intrafamiliar y la situación económica que agrava los entornos familiares, son las organizaciones sociales quienes se ocupan de llegar a espacios donde el Estado está ausente. MDZ Radio conversó con Nancy Caballero, vicepresidenta de la Asociación Manos Abiertas de la delegación en Mendoza, quien está trabajando para conformar un hogar para aquellos chicos que se encuentran en proceso de judicialización.

“La asociación está hace 30 años en la Argentina. Nosotros elegimos en Mendoza ir por los más vulnerables que son los pequeños. Hemos pensado que estén en un lugar donde tengan una familia. La idea es que el tiempo que esos chicos están lejos de su familia de origen (hasta tanto se los reintegre o se los dé en adopción) puedan vivir como en una familia. Tenemos una casa que estamos remodelando, tenemos muchos voluntarios, la idea es que esos chicos tengan una vida de hogar. Ya tenemos la casa medianamente armada, gracias a la colaboración de la gente. En este momento lo que más necesitamos son pequeñísimos aportes para poder hacer frente a los gastos”, contó Caballero.

La vicepresidenta de la asociación además contó que 10 chicos van a albergarse allí, donde podrán sentirse en una familia. "Esperamos que estos niños se sientan mirados, abrazados y sobre todo respetados como personas. Hay muchos chicos que no han sido adoptados, porque los padres temen a que no logren un hábito de convivencia dentro de un hogar, queremos trabajar para que si los chicos van a una casa nueva tengan la capacidad de disfrutar y adaptarse a esta situación", narró.

Caballero contó que el Estado tiene carencias de espacio físico: "Hay chicos que están en casas que tienen espacio solo para 10 y hay 25. El otro problema es la institucionalización, por los años fuimos viendo que un chico institucionalizado no tiene la capacidad de desarrollarse. La institucionalización a los chicos los contiene física y alimentariamente, pero no los puede ayudar a progresar en su madurez psicológica. Estamos tratando de cubrir espacios a los que el Estado no llega en este aspecto. Queremos que el hogar funcione como familia" concluyó.

Para colaborar contactarse al número: 2615618538/ www.manosabiertas.org.ar/mendoza