Mitos de la recuperación capilar y por qué Argentina marca tendencia

"Desde hace 27 años me dedico única y exclusivamente a la restauración capilar", sentencia el doctor Nicolás Lusicic, que tras especializarse como cirujano plástico decidió ir un paso más allá y estudiar posibilidades -entonces mínimas- de recuperación capilar. Luego de más de dos décadas de investigación e innovación, hoy dirige Hair Recovery, el centro que fundó junto a la doctora Alejandra Susacasa, especialista en medicina estética.

Lusivic, cordobés radicado en Buenos Aires, recuerda: "Fuimos los pioneros acá en el país en todo lo que tiene que ver con recuperación capilar y decidimos fundar esta compañía con la decisión de dedicarnos seriamente al estudio del tratamiento de la calvicie que es un problema que afecta tanto a hombres como a mujeres". Señala, además, que hace tres décadas no sólo no existían las posibilidades avanzadas de implante capilar a las que se accede en la actualidad sino que "los hombres vivían este problema con mucha vergüenza".

"Era algo que no se compartía con nadie, salvo con el peluquero y, tal vez, con el farmacéutico en busca de alguna loción", dice. Enumera algunas "soluciones" caseras que iban desde hojas de aloe vera hasta masajes y entretejidos que no ayudaban a resolver el problema de raíz.

Mito 1: El implanta capilar es burdo y siempre se nota

Entonces, empezaban a hacerse las primeras cirugías de implante capilar, con técnicas cuyos resultados no eran los buscados y a los que él mismo define como artificiales. "Se sacaba una tira ´de piel con pelos de acá", dice señalando la nuca, "y se colocaba en esta parte", aclara mostrando la parte superior de la frente donde -detalla- la mayoría de los hombres tienden a sufrir los primeros síntomas de alopecía. "Entonces en esa tira crecía pelo y lo tenías que dejar crecer y peinarlo hacia atrás", comenta y añade: "Es lo que había en ese momento y algunas personas preferían eso antes que sufrir la calvicie".

A pesar de que el resultado que se obtenía con esta técnica no era estéticamente agradable, el hecho de que funcionara sirvió como punto de partida para avanzar hacia técnicas quirúrgicas más sofisticadas. Tras comprobar que el cabello crecía si se trasplantaba un trozo de piel con pelo de una parte del cuerpo a otra que no lo tuviera, comenzó a desarrollarse una nueva técnica que se hizo conocida como "punch" y consistía en "tomar partes de piel con una especie de sacabocado grande y colocarla en donde el pelo necesitaba crecer".

Alopecia androgenética femenina

"El pelo crecía en grupos y era lo que se llamaba comúnmente 'pelo de muñecas'. El resultado también era muy artificial", sentencia Lusicic. Y señala que entonces hubo un cambio importante a nivel innovación con una técnica que es conocida con el nombre con el que Hair Recovery la patentó en los 90': pelo por pelo. "Ya no hay más cicatrices, no hay cortes, no hay bisturíes. Sino que hay unos extractores que son milimétricos que sacan el pelo de a uno desde la raíz y lo implantan donde falta el cabello", explica el cirujano.

Aclara en seguida que con los años incluso se perfeccionó la forma de colocarlo, para lograr que luzca de la forma más natural posible y para eso se tiene en cuenta la "desprolijidad" típica con la que crece el pelo naturalmente y se colocan las raíces en forma tal que no todos los pelos crezcan en la misma dirección sino que hagan el mismo juego tiene naturalmente la cabellera.

Mito 2: No se puede prevenir o demorar la caída del cabello

"Nosotros comenzamos hace tres décadas con técnicas de microtrasplante capilar ya que no había tratamientos de prevención y mantenimiento. Pero hoy sí existen opciones y nosotros tenemos productos para distintas soluciones: champú, ampollas, e incluso pastillas", explica.

Lusicic diferencia entre los tratamientos de prevención y los de mantenimiento, aclara además que en Hair Recovery hay diversos productos según sea el caso. "Hay un grupo gigante de pacientes que entran dentro de los pacientes que tienen pelos, sí que no están pelados que no necesitan de un trasplante, pero que dicen: 'Se me está afinando el pelo, se me está cayendo'. Te diría que la mayoría entran acá y que estos productos los usan tanto hombres como mujeres". Hace tres décadas el doctor Nicolás Lusicic decidió profundizar la investigación en relación a la recuperación capilar

Hace un paréntesis para detallar que los trasplantes sí siguen siendo más populares entre los varones que entre las mujeres que, dice, apenas deben alcanzar el 5% de las personas que se realizan trasplantes capilares-. "En los tratamientos es más equilibrado. Tenemos nuestro propio laboratorio y trabajamos con una gran variedad de principios activos apuntando a los problemas con son más frecuentes entre las personas que llegan nuestras clínicas. Nos enfocamos a las problemáticas dermatológicas".

Mito 3: El pelo largo se cae más que el corto

"Tanto la idea de que se cae más el pelo largo que el corto como la de que no tengo que lavar el pelo a diario son mitos", sentencia el doctor Lusicic y explica en forma sencilla: "Las raíces, que están debajo de medio centímetro, fabrican pelo pero ni se enteran de lo que está pasando de la superficie para afuera". Como ejemplo, señala que la tintura puede afectar a la porosidad del cabello pero no causar que se caiga más. "Si este pelo se está cayendo es porque tenemos un problema acá, en la raíz. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer para trabajar específicamente en esa zona", detalla.

"Hay tratamientos con productos por vía oral y otros que se aplican en forma localizada con una aguja muy finita y un pinchazo muy superficial. Son los llamados tratamientos de mesoterapia y realmente funcionan muy bien", aclara el cirujano especializado en recuperación capilar. Se detiene en un tratamiento particular llamado Nutrifol (síntesis de nutrición folicular) que se realiza en las clínicas de Hair Recovery.

Explica que este tratamiento normalmente se hace en 12 semanas "ya que ese es el tiempo mínimo necesario como para que vos puedas estimular estas raíces y empieces a notar una mejoría en tanto se frena la caída del cabello, por lo que la cabellera luce más vital". Con respecto a las sesiones, cuenta que duran unos 15 minutos aproximadamente y que se llevan a cabo en un ámbito relajado, para que las personas puedan disfrutar de ese momento. Alopecia areata

"Hay un segundo tratamiento para mantenimiento con plasma rico en plaquetas. Se saca un poquito de sangre, se centrifuga para quitar los glóbulos blancos y rojos- y el concentrado de plaquetas que resulta se aplica con pequeños pinchazos", cuenta con detalle. A diferencia del Nutrifol, este tratamiento se realiza con una sesión mensual (y el mínimo de sesiones recomendado es tres).

Mito 4: Los masajes capilares previenen la caída del cabello

"Acá utilizamos técnicas que realmente funcionan. Si yo me pongo a hacerte masajes en la superficie, no estos aportando nada a estas raíces del problema por lo que el pelo va a seguir cayéndose", sentencia el presidente de Hair Recovery y sigue: "Por eso es importante de que hagas un tratamiento médico. No hay soluciones mágicas.

Argentina a la vanguardia de la recuperación capilar

Aparte de ser cirujano plástico y presidente de Hair Recovery, Lusicic es vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Trasplante de Cabello. Está ultimando los detalles para participar en un congreso internacional que se llevará a cabo en Panamá. Y afirma: "En Argentina realmente estamos muy bien a nivel mundial".

Acerca de los motivos, explica que hay un mercado muy grande y aclara que esa es una tendencia mundial. "Si entrás a un Farmacity vas a ver que hay más cantidad de que cualquier otra cosa en todo el tema del cuidado capilar, es un tema realmente importante", ejemplifica.

Señala que en tres décadas, Hair Recovery lleva más de 60.000 trasplantes y que en las clínicas que la firma tiene distribuidas en todo el país ya han atendido a más de medio millón de pacientes. Señala que ve un cambio de actitud en las personas: "Hace 27 años sólo hacíamos trasplantes y el público era exclusivamente masculino. Pero hoy hemos incorporado tratamientos de prevención y mantenimiento. El objetivo son hombres y mujeres de todas las edades y no solamente de los calvos, sino, fundamentalmente, todos los quieren frenar la caída y mejorar el pelo, para lo que es importante realizar una consulta a tiempo".

Un plan sólo para fanáticos

Además del ambicioso plan de expansión de Hair Recovery -que incluye la proyección de seis nuevas franquicias para fin de año-, la compañía participará con una acción única en la Copa Argentina: llevará cuatro fanáticos del fútbol -influencers y ganadores de un sorteo- a ver las semifinales y la final de la Copa Argentina desde un sillón exclusivo que se ubicará en el campo de juego.

"Tenemos mucha expectativa con respecto a esta acción en la Copa Argentina. Es algo único y tanto para los influencers que asistan, como para aquellos que ganen las entradas, va a ser una experiencia inolvidable. Ver a tu equipo desde el sillón de Hair Recovery desde el campo de juego va a ser sin dudas algo incomparable”, concluye Nicolás Lusicic, presidente de la compañía.