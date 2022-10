Cómo acompañar a los hijos adolescentes

La adolescencia es una etapa conflictiva para algunos jóvenes que afecta de manera directa a los padres. MDZ Radio conversó con la psicóloga Constanza Bonelli quien estableció una serie de recomendaciones para acompañar a los hijos en esta etapa.

“La adolescencia es una etapa principalmente de duelo, por todo lo que fuimos, por los vínculos y el encuentro con algo totalmente desconocido, junto con los cambios físicos, hormonales, químicos, psíquicos, sociales”, afirmó Bonelli en diálogo con MDZ Radio.

Además agregó que “Es un momento de muchísimos cambios que además se da con entusiasmo por lo que va a llegar , pero también con miedo a lo desconocido, con el duelo y la tristeza por lo que ya no somos”. En esta situación la psicóloga advierte que los padres también están incluidos, enfrentándose a lo mismo, aunque ya se vivió la adolescencia se transita la de los hijos. “Tendemos a pensar que el problema está en el adolescente que está atravesando un cambio muy grande, pero no es solo de ellos sino que es de los padres también que se tienen que adaptar a los cambios”.

La adolescencia, cuenta la especialista que no es toda igual, sino se la puede dividir en tres partes:

Etapa inicial: La psicóloga cuenta que se da entre los 10 o 12 años que es la pubertad, en donde ocurren los primeros cambios. Es la más incómoda, ya que involucra mucho cambio físico hormonal y muchas veces genera crisis. Los padres deben ser muy cuidadosos con ellos, poder estar disponibles para las preguntas que surgen en los adolescentes y respetar su privacidad. Además en esta instancia para la especialista es importante ayudarlos a enfrentar lo que significa el cambio en el cuerpo y los miedos que les genera.

Etapa intermedia: entre los 12 y 16 años. Aquí es donde surgen los mayores conflictos con los padres. Emerge en los jóvenes la necesidad de salir de la familia, ya que la adolescencia, para la psicóloga “es terminar de construir nuestra identidad que empezamos a hacer con la identificación de nuestros padres. Pero hay un momento que debemos salir a la vida”. Además la especialista advierte que quienes tienen más conflictos son aquellos que les cuesta más esa salida. "No todo adolescente es rebelde y no todo padre o madre transitan la adolescencia de sus hijos mal. Hay situaciones caóticas y otras que son sumamente estables, dependerá de la educación principalmente y de las herramientas que haya desarrollado el joven en la niñez. Lo que necesita en ese momento es irse del entorno más cerrado de la endogamia familiar para salir al mundo. Allí los adolescentes comienzan a buscar un grupo de pertenencia, los padres deben estar atentos a qué grupos están eligiendo y los gustos que están teniendo, todo lo que tiene que ver con el entorno comienza a aparecer en esta etapa, a veces en modo crítico o adecuado".

Tercera etapa: salida de la secundaria e inició en algunos casos de la vida laboral. Los adolescentes aquí según la especialista se encuentran más calmados y la identidad está un poco más definida.

Finalmente, la especialista indicó la importancia de saber que las cosas que se manifiestan en la adolescencia no siempre surgen en dicha etapa, sino que están relacionadas con periodos anteriores. “Si hubo una mamá y papá que no manejaron bien la presencia y la ausencia y fueron invasivos , seguramente sean adolescentes que generan esas relaciones con sus amigos. Mientras que los adolescentes que tuvieron una relación adecuada no generaran ese tipo de apego”. La distancia es sustancial para la psicóloga en las diferentes etapas de la adolescencia: “la manera más adecuada es que como padres seamos lo suficientemente presentes: ni presentes de más ni presente de menos. Ni invasivos, ni abandónicos. Esto es fundamental para los hijos en todas las edades”.