Michael Stipe, un artista para vencer la timidez

No hay nada que me guste más que buscarle parecidos a la gente. Ahora cuando me dicen que soy parecido a Wainrach no es que me quiero matar, lo banco a Sebas y me parece un groso, pero no me gusta y me pone un toque de mal humor. Habiendo tantos pelados, ¿por qué siempre él, y nunca un Bruce Willis, un Guardiola o un Vin Diesel? Una vez me pasó algo con Sebas, un encuentro rarísimo. Yo iba caminando por la calle con gorra, mochila y remera de color y en la misma vereda pero caminando del otro lado venía Sebas, misma altura, gorra parecida, ropa casi igual y mochila prima hermana. Obviamente no sabe ni quien soy pero como en una escena de Wes Anderson en stop motion, al cruzarnos nos miramos fijo durante varios segundos un poco incómodos de vernos tan parecidos y luego seguimos cada uno por su camino.

Por suerte, tengo un gran amigo que siempre me dijo que era parecido a Michael Stipe, el cantante de R.E.M y me gusta ese parecido. El señor Stipe, desaparecido hace ya varios años de su banda y del negocio de la música, siempre me pareció un excelente artista: alguien diferente con una mezcla de timidez, melancolía y vulnerabilidad pocas veces vista en un cantante. Y es así, dicho por él mismo, que siempre le costó horrores comunicarse con los demás, debido a su timidez e inseguridad. Sin embargo, le tocó liderar quizás forzadamente, a una de las bandas más importantes de los años 90. Y en el escenario, ese lugar donde mágicamente varios se transforman en un personaje que les toca jugar, este hombre que sufría de ansiedad y timidez se convertía en uno de los mejores showmans de la época capaz de hacer saltar a toda una multitud a base de sus canciones.

Los dos recitales que dieron acá fueron de esos que lamento no haber ido en su momento. Vinieron primero en el 2001 y yo estaba viviendo afuera durante unos meses y luego volvió a un Personal Fest siete años después y estaba de vuelta viviendo por unos meses afuera y en otro lugar. El destino quiso que nunca pudiera ir a verlos y ahora ya está (todo es por algo es una frase que en este caso no me la creo. Simplemente tuve mala suerte). No sé si viste a R.E.M en vivo ya sea en persona o por videos, pero lo primero que te recomiendo de Michael Stipe es su energía en los shows, bien alejada a su personalidad. Mi hermano que es hombre de pocos recitales, aún le brillan los ojos al recordar ese show histórico que presenció en el 2001 en el campo de Polo y que ya pasó tanto tiempo. Estuve revisando algunos videos y me quedé con éste de ¨The One I love¨ para compartírtelo.

También destaco de él la decisión de terminar con la banda cuando había que terminarla, alejarse de la música y volver a empezar con lo que gustaba de muy joven, que es la fotografía (ya va por el tercer o cuarto libro de fotos), además de hacer esculturas. Destaco aún más el no tentarse a lo que hacen muchas bandas de juntarse por una gira, levantarla en pala y volver a sus vidas. No me parece ni bien ni mal pero Stipe tiene claro que no tiene sentido y declara “Decidimos cuando nos separamos que eso sería realmente vulgar y probablemente para ganar dinero, que puede ser el móvil para muchas bandas para volver a juntarse. Nosotros realmente no necesitamos eso. Y estoy muy feliz que tengamos el legado de 31 años de trabajo que tenemos desde 1980 hasta 2011”. O sea que realmente no hay chances de verlo tocar en vivo, ni siquiera a él como solista ya casi no aparece, salvo en algún que otro proyecto que lo inviten y más si se trata de alguno con fines benéficos. Y sacando en Spoty un par de temas solistas, más de onda que de ganas.

Los dos que quedan de R.E.M unidos en un evento pero lejos de volver a tocar.

Vuelvo a mi hermano porque él me hizo descubrir a los R.E.M. O directamente fui yo hasta sus discos cuando él no estaba en casa, y empecé a escucharlos. Como buen fan tenía casi toda su colección hasta ese momento que relato. Yo me enganché fuerte con "Out of time" y "Automatic for the people" compuestos un año detrás de otro. Dos obras maestras donde no hay un solo tema de relleno. Cuando le di play al primero que te nombré y sonó "Radio Song", escuché algo nuevo para mí, entre la armonía perfecta, el pop y el rock. Pero diferente a lo que se escuchaba, tenía su propia onda. Y cuando salió el video en MTV de "Loosing my religion" con un Michael con alas de ángel y con los últimos pelos que le quedaban, el mundo se quedó enamorado de ese himno que no tiene estribillo y que raramente es liderado por un instrumento como una mandolina. Ahí R.E.M salió al mundo y la rompió toda (hasta muchos pensaban quera ese fue su disco debut (después de diez años de carrera).

Michael Stipe en el famoso video de ¨Loosing my religion¨

Debo confesar que de los quince discos que deben tener, te debo los primeros de su etapa más indie. Conozco su obra a partir de Green, salvo un par de temazos de su disco anterior, donde estaban "The One I love" y "It´s the end of the world …" que en la pandemia volvió a sonar por todos lados. Entonces como te contaba, me salteé los primeros cinco discos, pero ¿qué importa? ¿Es una regla que para que te declares fan, admirador o que te guste un artista, te tenga que gustar todo lo que hizo? Para mí no, hay casos que me conozco hasta los demos y otros como el caso de Sir Elton que con solo una canción como "Rocket Man" me parece un genio de genios, más allá de otros temas que me gusten. Y hasta pagaría una entrada de Elton para escuchar en vivo "Rocket Man"

Los R.E.M en la etapa indie, previo a la fama y a la calvicie.

Con los años fui siguiendo su carrera y de cada disco me llevaba tres o cuatro canciones que adoptaba de por vida. Salvo algunas excepciones de jugar con el trip hop, el grunge y el punk, esta banda de Georgia tiene un sonido muy propio y fácil de escuchar, con tres estilos de temas que se repiten sin repetirse: canciones bien arriba con estribillos explosivos y pegadizos como "Man on The Moon", "The One I love" o "Imitation of Life2; temas alegres como "Shiny Happy People", "The Sidewinder Sleeps Tonight" (el que repite en el estribillo algo parecido a "Only Jamaica, only jamaica") o uno de sus primeros temas "Stand"; por último, melodías armoniosas de una belleza perfecta como "Electrolite", "At my most beautiful", "Nightswimming" o "I´ll take the rain". También canciones a mid tempo perfectos como "All the Way to reno" o "Leaving New York".

Los R.E.M en los años 90, su década de mayor fama.

Quiero compartirte por si no lo viste lo que es "Man on the moon" en vivo para que te des cuenta lo que era el tipo en el escenario, sabiendo que era una persona que sufría tanto de timidez.

Cuando se hizo mayor decidió volver a empezar y soltó lo que le venía dando fama desde hace varios años. No quiso sufrir más esa fama de tener que comunicarte con la gente y volvió como te contaba a sus fuentes de la fotografía, retratando a muchos personajes, la mayoría que él admira. De a poco fue saliendo del todo del sistema; hasta cerró sus cuentas de redes sociales declarando que "Merecemos mejores plataformas para la expresión y la comunión". En una nota que leí dice que se siente conectado con la nueva generación desde otro lugar que no es la música: "Estoy siempre rodeado de gente joven, tengo un ejército de ahijados y ahijadas y me mantengo en contacto con ellos. No quiero tirarme flores, pero creo que tal vez por mi curiosidad puedo decir que me mantengo joven en mi corazón. Sigo siendo curioso y jamás he asumido que yo y los de mi generación tenemos todas las respuestas. No debes permitir que ese pensamiento te infecte, porque te conviertes en alguien muy aburrido. Eso permite que un tipo de 61 años como yo pueda integrarse en la vida de la gente de 20 años. Pero no de forma agresiva, sino estando con ellos, escuchando lo que dicen y preguntándoles cosas. Cuando algo no lo entiendo, que pasa mucho, lo busco en Google". Michael Stipe, más enfocado en las fotos que en la música.

Siempre fue un gran luchador por los derechos humanos, el medio ambiente, el control de armas y los derechos de los animales. De hecho si grabó un par de temas en los últimos años, solo fue para dar una mano. También es una persona política que se puso muy triste cuando Trump fue elegido presidente. Y se le salió la cadena cuando eligió en campaña su tema de "It´s the end of the world…". Stipe twitteó sacado: "Váyanse a la mierda todos ustedes, hombres tristes, captadores de atención, hambrientos de poder y pequeños. No utilicen mi música o mi voz para su farsa estúpida de campaña”. A pesar de su vida reservada, tuvo grandes amigos famosos en la música: uno fue Kurt Cobain que lo ayudó en su adicción y es padrino de la hija que tuvo con Courtney Love. También sigue siendo gran amigo de Thom Yorke de Radiohead y de la legendaria Patti Smith. Michael con la familia Cobain, padrino de Francis, hija de Kurt. Con Thom Yorke de Radiohead, una amistad de años.

Espero que con este artículo te metas en este artista que venció o trató de vencer su timidez a través del escenario hasta que se cansó y se aceptó tal cual era. En el camino vivió la fama sacando muchos temas que sonaron seguramente en algún momento de tu vida, algunos haciéndote bailar y apuesto que "Everybody Hurts" a más de uno o una hizo llorar. Para terminar, te dejo una playlist ordenada en los discos que escuché y traté de meter algunos de mis favoritos. Larga vida a R.E.M y gracias por tres décadas de buena música.

Te invito a darle Play y salir a la carretera

*Diego Villanueva es autor de "Casi 30 artistas para antes de dormir"