Una alarmante encuesta revela cuántos argentinos se irían del país

Una encuesta de la consultora Taquión arrojó una alarmante cifra sobre la cantidad de argentinos que están dispuestos a irse a vivir a otro país. La pregunta realizada en el estudio de opinión fue simple y directa: ¿te irías a vivir a otro país?. El 63.5% respondió que estaría dispuesto a emigrar de la Argentina en busca de nuevas oportunidades.

Solamente el 36.5% respondió que se quedaría pese a la crisis económica y optó por la respuesta: "No, no me iría". Taquion también relevó la situación económica de los encuestados con resultados también preocupantes. El 36.9% "vive con lo justo" ante el 18.8% que sostuvo poder ahorrar entre el 5% y 10% de su salario.

Además el 46,4% de los encuestados se quejó de que su trabajo no está bien remunerado mientras que el 80,6% de los consultados estimó que necesita al menos 30% más de salario del que percibe actualmente.

La encuesta detalló también los motivos por los que los argentinos se irían del país y, en primer lugar, figura la inflación seguida "por la falta de oportunidades para mí o para mis hijos", mientras que en tercer lugar aparece "por no llegar a fin de mes". También figuran entre los motivos "el futuro de este Gobierno" y "la posibilidad de sufrir un robo".