La influencer mendocina que es furor en México

Sofia Rez Masud tiene 34 años, es locutora, estudió en la Universidad Juan Agustín Maza y trabajó en diversos medios de comunicación de Mendoza: “Comencé muy chica a los 18 años, mientras estudiaba, trabajaba”. A sus 24 años decidió viajar a México en busca de nuevas experiencias. En su visita a la provincia habló en MDZ Radio y contó su inspiradora historia.

A pesar de tener un futuro prometedor en Mendoza cuenta: “Al ser tan chica y haber estado ya en medios tan grandes, tenía ganas de experimentar y conocer un poquito qué pasaba en el mundo. Mi idea era irme tres meses, seis quizás y me enamoré de México". Para poder conocerlo, cuenta que tuvo que ahorrar y trabajar mucho: “yo sabía que quería viajar, iba juntando, juntando, juntando hasta que me pude ir”. Hoy se encuentra viviendo en la Ciudad de México. A pesar de quedarse en dicho país remarca: ”A mi me gusta y quiero mucho a Mendoza”.

Hace 10 años que Sofía se encuentra viviendo en el suelo mexicano, al principio, cuenta que recorrió todo el país y allí se enamoró de su cultura. Se ha podido desempeñar como comunicadora en México y en las redes sociales ha encontrado su lugar: “Trabajó mucho con las redes sociales por Instagram. Me gusta mucho comunicar el deporte, el ejercicio, la vida sana. Eso me acerca mucho a la gente, también de Argentina y del mundo, porque gracias a las redes nos podemos comunicar y estar en contacto con todo el mundo, que es fabuloso. Ahora trabajo en un gimnasio y además hago rutinas también para la gente, se las subo a internet. Tengo planes de ejercicio que por medio de internet la gente puede acceder. Muestro mucho ejercicio y alimentación”.

La joven mendocina, que pudo combinar la comunicación y el deporte a la perfección, cuenta: “Motivo a la gente a que se anime, a correr o a hacer ejercicio, porque a mí me cambió la vida. Yo estaba anímicamente muy mal y me hizo demasiado bien. Entonces me encantaría que todos se animen. Si no es correr por lo menos caminar. Quiero ayudar, ese es mi granito de arena”. Sofía además en concordancia con su pasión, es maratonista, actualmente lleva 8 maratones corridas.

Sofía expresó que practicar deporte es una de sus pasiones

Finalmente contó la experiencia de los argentinos en México: “El que tiene educación sabe adaptarse a cualquier lugar. Hay muchos argentinos que trabajan muy bien, les gusta mucho y son queridos. Y hay otros que se comportan de una manera que dejan mucho que desear. Entonces ese es el argentino que hace ruido y que no lo quieren porque se siente prepotente”.