Juliana Awada presentó Raíces, su libro con consejos para un estilo de vida natural: ¿Cuánto cuesta?

La exprimera dama Juliana Awada anunció la publicación de su primer libro mediante redes sociales, donde tiene más de dos millones de seguidores. La obra se llama Raíces y es de carácter autobiográfico.

“Que emoción que hoy sale mi primer libro Raíces. En él van a encontrar diferentes aspectos de mi vida cotidiana, el contacto con la naturaleza, todo lo que estoy aprendiendo de la tierra y la huerta”, escribió Awada en la publicación en su cuenta de Instagram, donde inmediatamente recibió comentarios positivos de famosas como María Vázquez, Zaira Nara, Julieta Spina, Andrea Bursten y Viviana Canosa, entre otras.

La publicación en su Instagram para anunciar el lanzamiento de su libro.

La mujer del expresidente Mauricio Macri también contó que el libro cuenta “con recetas inspiradas en los alimentos que cosecho en el jardín de casa, como también recetas que son parte de mi crianza y mi familia”. Además, expresó su deseo de que quienes lean su libro “encuentren inspiración para la búsqueda de sus propios caminos hacia una vida más saludable, natural y auténtica” y dio las gracias a quienes colaboraron con su publicación. “Espero les guste”, cerró Juliana en su posteo.

El ejemplar, editado y publicado por Penguin Random House, se puede adquirir desde el perfil de Instagram de Awada y tiene un valor de 10.000 pesos.

Mas allá de que ella viene del mundo de la moda, Awada quiso llegar al mundo editorial tras la vivencias que compartía durante la pandemia por sus redes sociales. En ellas mostró sus pasiones y otras facetas menos conocidas como su interés por la alimentación saludable, su trabajo en una huerta propia, la elaboración casera de dulces y el vínculo que mantiene con la naturaleza.

Parte de la campaña de difusión del libro contó con las palabras de la exprimera dama: “Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros”.

“En estas páginas, también están presentes aquellos platos que nutren mi alma: recetas simples y ricas transmitidas entre generaciones. Es la cocina natural que hace bien, la que nos vuelve más sanos, por dentro y por fuera”, agregó. Durante los últimos años, el perfil de Instagram de Juliana Awada incluyó una imagen mas familiar y cotidiana de su persona.

