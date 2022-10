Este dolor no es mío

Clásico del género romántico, la apuesta del guión es apelar a la difusión de terapias grupales que identifican y resuelven los traumas familiares heredados. Un libro (en la misma serie recomendado) de Mark Wolynn se ubicó rápidamente en la lista de best-sellers y su columna vertebral radica en detectar algo que él llama frase nuclear e identifica los miedos que una persona siente. Asimismo la técnica terapéutica que practican las protagonistas de la serie refiere a las constelaciones familiares. Wolynn es director del Instituto de Constelaciones Familiares e imparte sus clases en la Universidad de Pittsburgh. Las constelaciones familiares son un método psicoterapeútico desarrollado por Bert Hellinger. Su objetivo es liberar a las personas de sus “tensiones/conflictos” que suelen venir de las “generaciones pasadas y tienen sus raíces en los acontecimientos de la historia de la familia” tales como violencia familiar, pérdidas prematuras de padres o de hijos, abortos, separaciones o violaciones.

Esto puede manifestarse en el presente en forma de síntomas tales como: depresiones, miedos, migrañas, cansancio crónico o problemas en las relaciones y vínculos afectos. Se ocupa de aquellos acontecimientos familiares transmitidos generación tras generación. Bert Hellinger publica su método terapeútico que se puede hacer de forma grupal o individual. En lo grupal se trabaja en tres niveles diferentes. Como cliente exponiendo un asunto personal que quiera solucionar. Como representante donde se ubica al servicio del cliente representando a algún miembro de su familia. O como participante observando y facilitando la dinámica grupal durante el transcurso de la experiencia. De modo individual se utilizan figuras materiales (madera, cristales) para configurar el Sistema Familiar.

De este modo las constelaciones familiares provocan resultados positivos que puedan ser atribuidos a procesos de sugestión y a la empatía propia del procedimiento. Destaco del libro de Mark Wolyyn “Este dolor no es mío” encontrar en la persona consultante algo que llama frase nuclear construida a partir de un interrogante: Cuál es el peor de tus miedos, la cosa peor que podría sucederte? Responder a esta frase comienza a construir una frase que se profundiza en la experiencia grupal. Wolyyn afirma que las frases nucleares son nómadas, semejantes a los vendedores ambulantes que van llamando de puerta en puerta hasta que alguien les invita a pasar. Pero las puertas donde ofrecen su mercancía, las frase nucleares son los pensamientos de los miembros de un sistema familiar que invitamos a pasar sin ser concientes de ello y que afectan a las decisiones que uno puede tomar.

Esta publicación de Wolynn responde a un intento innovador que anhela una rápida comprensión de los traumas subjetivos y se ofrecen como herramientas para acabar con el sufrimiento y la mortificación que producen investigando y brindando referencias bibliográficas que apoyan su experiencia clínica puesto que resulta necesario recordar que en 2003 la Sociedad Alemana de Terapia Sistémica y Terapia Familiar desautorizó a Hellinger por su protagonismo en las sesiones impartidas, las cuales podrían ser peligrosas para los participantes por la influencia ejercida y por la falta de preparación y experiencia de sus terapeutas.

Resta hablar del cuidado y de la prudencia en elegir a quienes llevan a cabo esta clase de experiencia grupal. Sin spoilear la serie, quien realiza la práctica grupal de las amigas protagonistas, resulta ser un médico que puede diferenciar desde su conocimiento lo que resulta por un lado, placebo y por el otro un resultado eficaz. No se trata entonces de elegir una terapia u otra sino al menos conocer y verificar quien la llevará a cabo. Si usted tiene algún tipo de problema acuda a un profesional, su salud mental o física debe privilegiarla en ámbitos reconocidos.

Frases nucleares. Familia puesta en cuestión. Experiencias grupales. Significantes que reúnen un modo de abordar los conflictos humanos. Algo nos resuena desde un escrito de Jacques Lacan quien afirma que el buen sentido representa siempre la sugestión. Las psicoterapias, cualquiera sean, no alcanzan. No es que no ejerzan algún beneficio pero pueden distraernos para construir de modo pleno nuestro lazo social frente a la capacidad de amar y trabajar.

* Carlos Gustavo Motta es psicoanalista y cineasta.