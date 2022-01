Los múltiples requisitos para viajar a Chile

Hasta el viernes poco más de 1500 argentinos habían cruzado a Chile, luego de la apertura del paso internacional Los Libertadores para turismo. Entre las cuestiones que desalientan la afluencia de personas al vecino país se encuentran los múltiples requisitos previos al ingreso, las altas demoras en la aduana y los costos del viaje.

Respecto de las demoras, desde Migraciones Mendoza, aseguraron que se deben principalmente a que el trámite simplificado no está habilitado, entonces se debe realizar doble chequeo: en Horcones y en Los Libertadores. Esto por cuestiones de organización pero también para evitar aglomeraciones de personal que puedan expandir los contagios y complicar el servicio.

Además, al entrar a Chile los argentinos serán sometidos a un hisopado. Si bien pueden seguir viaje, deben esperar el resultado del test aislados. Demora entre 6 y 12 horas.

Cuáles son los requisitos para presentar en Los Libertadores

Certificado de validación de vacunas en mevacuno.gob.cl (pase de movilidad). Para saber cómo obtenerlo podés hacer click en este enlace. Tené en cuenta que los niños de entre 6 y 12 años deben validar las vacunas diferente, te lo explicamos aquí.

PCR negativo con menos de 72 horas.

Si son argentinos, seguro de salud que cubra Covid 19 por U$30.000

Completar la declaración jurada en www.c19.cl (ver explicación abajo sobre cómo cargar esta información)

En caso de tener problemas en obtener el pase de movilidad, se debe enviar un correo electrónico a loslibertadores.ffrv@redsalud.gob.cl describiendo cuál es el inconveniente.

Noticias Relacionadas Vacaciones "low-cost": la cifra que demuestra que los argentinos no quieren viajar a Chile

Importante: la persona debe recibir una respuesta positiva para poder viajar, hasta tanto eso no ocurra no se permitirá el ingreso a Chile. Pero por paso las demoras de aprobación no superan las 24 o 48 horas, si se hace correctamente el trámite.

Cómo obtener el pase de movilidad

Una vez validadas la vacunas y obtenida la aprobación, que la persona recibirá por mail o dentro de su sesión en mevacuno.gob.cl, hay que descargar el PDF con la misma.

Dentro de la pestaña c19 de la misma página web (www.mevacuno.gob.cl) se solicitará cargar el PCR hecho en Argentina, el seguro de salud por U$30.000 y el certificado de validación de vacunas.

Enviado eso, el Gobierno chileno emitirá una aprobación que es necesario descargar y se recomienda imprimir para tener a mano en Los Libertadores cuando se presente la documentación de ingreso.

Paso a paso en imágenes para realizar la declaración jurada

Dentro de mevacuno.gob.cl, clickear en la pestaña C19.

La única opción posible aquí es clickear nuevamente en C19

Serás redirigido a c19.cl

Finalmente, clickear en "crear nueva declaración".

Finalmente allí completar con información sobre si ha estado en alguno de los países de riesgo, qué tipo de viajero es (turista, transportista, etc), dirección donde se va a alojar, teléfono de contacto, adjuntar PCR, adjuntar seguro médico. Esperar la aprobación, descargar e imprimir.