Cómo recuperar los archivos perdidos de tu pc

Uno de las situaciones más odiadas por todos los usuarios de las nuevas tecnologías es la pérdida de datos de los diferentes dispositivos. Sea cual sea el motivo, no son pocas las ocasiones en las que se necesita recurrir a un archivo que, para amarga sorpresa, no aparece o, si está, no se puede abrir. Documentos empresariales, trabajos de la universidad, fotos y vídeos de momentos importantes como el viaje de novios, etc... todos ellos corren el riesgo de no estar a disposición del usuario cuando más se los necesita. Incluso si nuestro almacenamiento se basa en el volcado de datos en la nube, como es el caso de e-mail y g-mail, los archivos pueden perderse sin previo aviso.

Frente a estos desafortunados incidentes, ¿es posible recuperar aquellos archivos que creíamos perdidos? Para tranquilidad de toda la comunidad, la respuesta es sí. Mediante el uso de un software especializado en esta tarea, se puede volver a disfrutar de aquello que se daba por desaparecido. Actualmente, Wondershare Recoverit se posiciona en el puesto número 1 de aplicaciones dedicadas a esta tarea.

Seguridad y eficiencia

Los software de recuperación de datos son cada vez más numerosos en internet, ya que su demanda ha aumentado con la extensión inconmensurable de la teconología en nuestro día a día. Ser el mejor del mercado según la gran mayoría de especialistas no es algo que se consiga por casualidad, sino que se debe ofrecer un servicio seguro y eficiente del que el cliente se sirva con confianza y comodidad. Para cumplir con todas las expectativas, Wondershare Recoverit ha desarrollado una avanzada teconología con una tasa de recuperación de hasta el 95 %, superando a todas las aplicaciones especializadas en funciones similares. Pero, ¿cómo lo consigue?

Aunque los quehaceres rutinarios de los ordenadores suelen moverse en los formatos habituales como word, excel, power point, PDF, etc... la realidad es que son muchos más los disponibles y usados por la comunidad mundial. Wondershare cuenta con una información tecnológica totalmente actualizada que le permite recuperar más de 812 formatos de archivo diferentes, garantizando un resultado óptimo del proceso. Además, para aumentar la efectividad de la operación, actúa sobre más de 100 dispositivos de almacenamiento, incluídos USB, tarjetas SD, discos externos, disco duro, cámaras de dron, cámaras de vídeo o reproductores de música, entre otros muchos productos menos comunes. Pero en algunas ocasiones el usuario se encuentra ante la dificultad añadida de que el dispositivo no funciona. También para esas circunstancias Wondershare es eficaz y puede realizar sus tareas de retorno.

Contenido multimedia

El contenido multimedia, independientemente de su soporte de almacenamiento, es suceptible de ser perdido o dañado con más facilidad que otra clase de archivos, como los de texto. Los propios metadatos que los componen adolecen de cierta vulnerabilidad frente a las anomalías que a veces presenta la teconología. La manipulación y edición constante de estos archivos también facilita que se produzcan desajustes en le cifrado y la codificación, provocando un error en su acceso o, directamente, la desaparición. Por otro lado, cuando después de un periodo prolongado de tiempo los usuarios desean volver a visualizar fotos y vídeos, pueden encontrarse con inconvenientes como la corrupción o que el propio contenido esté dañado. Frente a este contratiempo, Wondershare Recoverit ofrece un servicio de recomposición de los archivos y reparación de errores que causen el daño, además de la ya consabida tarea de recuperación. Las potentes funciones del software permiten reunir los extractos de las fotos y vídeos de las que se quiere volver a disponer, salvando el contenido de su inutlididad futura. Además, las causas de pérdida o corrupción pueden deberse por borrado accidental, ataque de virus o código de error desconocido, entre otros. Para Wondershare resulta indiferente el origen del problema y proporciona una solución eficaz.

Otro de los contratiempos al que los usuarios pueden enfrentarse al tratar con archivos multimedia es la incompatibilidad de archivos. En efecto, en algunas ocasiones el formato de las cámaras puede ser desconocido para los programas de los que se dispone tanto en el pc como en el móvil, cuyo rango de apertura de archivos es más reducido. Para subsanar esta dificultad, Recoverit ofrece a sus clientes la posibilidad de reconvertir el formato y adaptarlo a otro distinto que los soportes sí sean capaces de reconocer.

En tres pasos

Recurrir a este tipo de software no siempre es sencillo para quienes no tienen los conocimientos necesarios de informático. Wondersahre se aegura de que cualquier usuario que desee servirse de su aplicación pueda ursarla. Una interfaz sencilla e intuitiva permite navegar por el menú hasta llegar a la función de que se requiere. Una vez que deseamos iniciar el proceso, en tres sencillos pasos guiados la operación se pondrá en marcha hasta ofrecer una lista de archivos que es posible recuperar. Con rapidez y comodidad el contenido que se creía perdido vuelve a tener vida útil.