Alberto Frascaroli, el hombre de 78 años que se hizo viral por su clavado hacía atrás

Hace dos años una multitud que estaba en el balneario “Miami” en Santa Mónica, a escasos kilómetros de Santa Rosa de Calamuchita (Córdoba), quedó impresionada y no dejó de ovacionar y pedirle más demostraciones a Alberto Frascaroli, quien por entonces tenía 76 años, ya que luego de trepar casi 7 metros, hizo un salto mortal de espalda.

Ese día quienes estaban presentes registraron la destreza de Alberto en un video, y no tardó en hacerse viral.

El hombre es arquitecto y vive en Villa General Belgrano, es un aficionado y se animó a hacer el primer salto mortal en una olla a los 60 años.

Para mantener un buen estado de salud, practica yoga, hace gimnasia, corre dos veces por semana y nada, entre otras actividades que, según dice el mismo Alberto, lo mantienen vivo y le permiten poder seguir haciendo estos saltos espectaculares.

“Lo hago dos veces por semana en verano, y ahora cuido el distanciamiento por el tema de Covid. Sigo con esas prácticas cotidianas para poder hacerlo por más años”, comentó a MDZ.

Además contó que disfruta mucho ese momento y dijo que no es como piensan varias personas que lo ven saltar, “que es para valientes. Para mí es como salir a caminar y ya le tomé el tiempo y no le tengo miedo”.

Pero destacó un problema que suele darse “cuando algunas personas que consumieron alcohol u otra sustancia, pretenden imitarme o a otros que lo hacen: ahí se pueden dar accidentes. Estas sustancias quitan el miedo, que es importante para protegernos”, acota.

El proceso de Alberto, el clavadista cordobés

Alberto entrena todos los días y desde hace años, y por eso se permite seguir con esta práctica del clavado en el río.

La primera vez que experimentó el salto, fue también el momento donde sintió algo de miedo, pero luego desapareció.

“Empecé con el mortal desde un metro, después fui avanzando a dos, a tres y así escalando, a medida que iba sintiendo seguridad, entonces ya vas perdiendo el miedo”, comenta.

La personalidad de Alberto Frascaroli no lo deja detenerse y sigue con los desafíos. Actualmente está practicando un mortal y medio de frente donde cae de cabeza.

“Este si es peligroso y me da algo de miedo, porque me puedo sacar un hombro. Lo hago en el mismo lugar y de la misma altura. No sé si lo voy a seguir haciendo porque no se cae bien”, reconoce.

Y agrega que de niño comenzó con esta práctica, que retomó luego. “No hay que dejar de hacer aquellos que hicimos, cuando lo retomas te das cuenta que no te olvidaste”.

Alberto sigue sorprendiendo a la gente que está descansando en el balneario cada vez que lo ven trepar a la piedra de casi 7 metros y realizar ese salto audaz. Después llega la ovación y el pedido de que lo reitere.

“Le gusta a los que están presentes que lo haga, me aplauden. Cuando me posiciono y parece que me voy a tirar de frente y de palito y me doy vuelta para hacerlo de atrás, enloquecen y gritan y yo me divierto muchísimo”, expresó.

Por último aconsejó a aquellos que quieren disfrutar del río y hacer estos saltos, deben tener cuidado y conocer previamente el cauce. “Hay que comenzar a tirarse de lugares con pocos metros, fijarse si hay piedras y no tirarse cuando el agua es turbia. En el lugar donde voy nunca cambió el fondo, está encajonado y es especial, no hay muchos como este, por eso voy siempre al mismo y además, me queda cerca”, señaló Alberto, quien ya tiene 78 años.