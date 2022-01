Vendimia: la reina paralela de Guaymallén irá a la Justicia

El último 4 de diciembre, las integrantes de la CoreGuay (Comisión de Reinas de la Vendimia de Mandato cumplido de Guaymallén) coronaron a Julieta Lonigro como reina departamental a pesar de que el municipio había abolido la elección de la misma por una ordenanza.

Esta fue la primera vez una comuna dejó sin efecto por ley municipal -una ordenanza- una elección vendimial; y también fue la primera vez que una reina representante de un departamento fue elegida en otro. A un mes de la polémica coronación, Julieta Lonigro -que ha sido llamada "reina paralela" y "reina blue"- lucha por ser reconocida oficialmente a fin de poder participar en las actividades de la Fiesta de la Vendimia 2022 junto al resto de las reinas departamentales.

Por las condiciones de su coronación, Julieta Lonigro ha sido llamada "reina blue"

Ya en diciembre la organización había presentado en la Cámara de Senadores de la provincia un proyecto solicitando que se reconozca a Lonigro como soberana "elegida por el pueblo". Pero el proyecto volvió a comisión, por lo que las integrantes de CoreGuay decidieron apelar a una vía alternativa a fin de solicitar que el Municipio de Guaymallén resuelva el reclamo de la organización y Julieta Lonigro pueda participar en los actos oficiales de la Vendimia.

Paula García, reina Nacional de la Vendimia de mandato cumplido y miembro de CoreGuay, explicó a MDZ que "hace 15 días hicimos una presentación formal de un reclamo administrativo y un recurso administrativo para el intendente de de Guaymallén, Marcelino Iglesias y para el Concejo Deliberante. Ambos fueron firmados por la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia, la Comisión de Virreinas Nacionales de la Vendimia y por la CoreGuay".

La situación no es nueva, de acuerdo a lo que explica García. "Previo a esto, en febrero de 2021 ya habíamos presentado una carta documento al intendente pidiendo que diera marcha atrás a la ordenanza y que se estableciera una mesa de diálogo. Esta no fue respondida en su momento y ahora nos vimos en las mismas condiciones", señala y continúa: "Ya hace 15 días que presentamos esos escritos y al no haber recibido respuesta alguna nuestro abogado, Maximiliano Legrand, presentó una medida el jueves pasado para la Suprema Corte de Justicia. Entendemos que ante la falta de respuesta debemos continuar por la vía judicial y serán los jueces quienes determinen los pasos a seguir".

Según explica García, fue el propio gobernador, con quien se reunieron hace semanas, quien les indicó que intentaran resolver el problema por vía judicial. "Ante la negativa, el gobernador nos sugirió lleváramos el caso a la Justicia. Es algo que no queríamos hacer pero nos quedamos sin alternativas", dice y acota: "Esperamos la resolución que quizás no sea lo mejor para ahora pero lo será más adelante".

Las ex reina Nacional de la Vendimia asegura que lo que buscan con estas acciones "es sentar precedente y que no se prohíba a las reinas distritales participar de los actos oficiales o de aquellos actos a los que son normalmente invitadas. Hoy la mujer de Guaymallén se ve imposibilitada de hacerlo y no creemos que sea justo", concluye.