Nasir Ahmed, el hombre que inventó las videollamadas, está en Argentina

Vivimos en un mundo hiperconectado. Las tecnologías desarrolladas en el último tiempo nos permiten comunicarnos en directo con cualquier persona sin importar las distancias.

La transformada de coseno discreta (DCT) es como se conoce al algoritmo descubierto en 1974 que permite comprimir archivos de imágenes para luego enviarlos a cualquier parte del planeta, de manera casi instantánea. En síntesis, es el algoritmo gracias al cual podemos transmitir imágenes a través de diversos medios. La mente detrás de este descubrimiento es la del indio Nasir Ahmed casado desde con Esther Pariente, una argentina oriunda de Tucumán, lugar en que ambos residen en la actualidad.

Como muchos otros genios, Nasir Ahmed se mantuvo en el anonimato hasta que, recientemente, su historia se dio a conocer en “This is us”, una de las series más exitosas del momento.

La serie que recorre la vida de la familia Pearson. Es una saga emotiva. Aunque se trata de vidas ficticias, los creadores incluyeron una historia real en uno de los capítulos. la historia de amor entre el ingeniero en Electrónica Nasir Ahmed y Esther Pariente, doctorada en letras.

El ingeniero en Electrónica Nasir Ahmed de joven

El objetivo de incluirlos en la serie homenajear al hombre gracias al cual podemos estar tan conectados con familiares y seres queridos que se encuentran lejos. En estos últimos años atravesados por la pandemia, las videollamadas se convirtieron aliadas para seguir adelante con nuestras rutinas. Millones de personas trabajaron, se educaron e incluso celebraron cumpleaños y ceremonias gracias a este invento.

La historia de Nasir y Esther -que ellos mismos relataron en el libro Queli y Nasir, Vidas Paralelas en el Espacio Curvo- podría haber pasado inadvertida y ser uno más de tantos homenajes que los directores ocultan en sus producciones. Pero captó la atención de Gastón Bigio, un publicista de larga trayectoria.

Nasir y Esther durante la presentación de un libro que escribieron juntos en Tucumán

En un posteo que realizó a través de su cuenta de Linkedin, Bigio expresó, “hace diez meses, en medio del encierro pandémico, vi un episodio de This is us que me voló la cabeza. El episodio contaba la vida de un desconocido ingeniero en Electrónica que en 1974 descubrió el algoritmo que permite al mundo entero generar videollamadas y enviarse fotos y videos por internet: Nasir Ahmed. Conocemos a todos los genios dueños de las millonarias empresas de tecnología, pero sin Nasir no hubieran existido ni Zoom, ni Facetime, ni el mismo JPG”.

Interpelado por esta historia, Bigio investigó la vida de Ahmed. Así fue como descubrió que no había ningún video que mostrará a Nasir Ahmed. A partir de esto el publicista se preguntó: “Raro, ¿no? Sí supe que su adorable mujer, Queli, era tucumana. Fue ahí cuando tuve el presentimiento de que Nasir y Queli estaban, quizás, en Argentina. Luego de decenas de llamadas, decidí viajar a Yerba Buena y tuve el enorme placer de poder entrevistar a Nasir Ahmed y Queli en su living”. Los personajes de la serie This is us que encarnan a Nasir y Esther

Gastón Bigio logró grabar por primera vez al inventor de la transformada de coseno discreta (DCT) explicando cómo descubrió el algoritmo que amplificaría las posibilidades de comunicación, cambiando la forma en la cual los seres humanos nos relacionamos.