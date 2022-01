Cero esfuerzo, estos son los signos del zodiaco que se destacan por su pereza

La astrología nos confirma, nuevamente, la razón de algunos rasgos de personalidad de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Todos los signos del zodiaco tienen sus características específicas, algunas son positivas, otras no tanto, pero todas pueden influenciar la forma en la que pensamos, actuamos y sentimos.

Según la astrología hay tres signos del horóscopo que se destacan por su pereza. Estas personas son fáciles de distinguir: al momento de ayudar, inventarán una excusa o directamente desaparecerán, ya que no desean hacer el más mínimo esfuerzo. Aman dormir hasta tarde y siempre piensan que pueden dejar todo para "después", un momento que a veces nunca aparece.

Aries: a pesar de toda la potencia y la fuerza del signo del zodiaco del carnero, son también bastantes flojos. Todo esto cambia cuando reciben la motivación necesaria, que generalmente es un objetivo que consideran difícil de lograr. Pero hasta que llegue ese momento prefieren esperar en el sofá o en la habitación descansando.

Leo: los regidos por el sol son de los más perezosos de todo el horóscopo, pero la razón es simple: no les hace falta esforzarse casi nunca. Lo que sucede es que están rodeados de individuos que harían lo que sea para caerles bien y no dudan en aprovecharse de esa situación que les resulta tan ventajosa. Los leo no creen que esforzarse valga verdaderamente la pena.

Piscis: los del signo de piscis creen mucho en el contacto con el universo, por lo que si no sienten que este les está hablando, tienen pocas motivaciones para realizar cualquier tarea. En su mundo hace falta una excusa muy urgente para que se pongan manos a la obra, y muchas veces hasta cuando la tienen prefieren quedarse en su casa.