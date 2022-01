Un país europeo entrega 100 visas de trabajo a jóvenes argentinos: las condiciones

Recientemente se hace cada vez más popular el éxodo de argentinos al exterior, debido a las escasas oportunidades que ofrece nuestro país para algunos jóvenes. Uno de los sitios más elegidos por los jóvenes que deciden emigrar es Europa. Sin embargo, las ganas de emigrar no son lo único que estos chicos necesitan, sino que el tramite no es fácil para quienes no cuentan con una doble nacionalidad europea, y la adaptación a la cultura del viejo continente puede ser compleja.

De la misma manera, también existen posibilidades para las personas que quieran ir a vivir a Europa, pero por un limite corto de tiempo. Aquí entran en escena las populares visas work and travel, que son ideales para los jóvenes de nuestro país que deciden probar suerte en el exterior y viajan con la idea de poder conocer nuevas culturas y hasta quizás ahorrar.

La Embajada de Portugal ubicada en Maipú 942, Ciudad de Buenos Aires

En la última semana del año pasado, Portugal habilitó turnos para que argentinos apliquen a la visa Working Holiday Portugal 2022. Las solicitudes para esta visa deben hacerse desde la Embajada de Portugal en Buenos Aires o desde el Consulado de Portugal de la Ciudad de Córdoba. Los argentinos que quieran aplicar deberán tener en cuenta que el país europeo solo entrega 100 de estas visas por año, lo que dificulta su entrada. Para aplicar a esta visa se debe cumplir con estos requisitos:

Tener entre 18 y 30 años de edad inclusive.

de edad inclusive. No tener familiares a cargo , como por ejemplo hijos.

, como por ejemplo hijos. Tener una educación terciaria completa o haber cursado 2 años completos de educación universitaria . El certificado a presentar deberá estar validado por el Gobierno Nacional y deberá tener una copia certificada por la entidad educativa de origen o por un escribano público.

o . El certificado a presentar deberá estar validado por el Gobierno Nacional y deberá tener una copia certificada por la entidad educativa de origen o por un escribano público. Poseer un pasaje aéreo de regreso , o, en su defecto, demostrar los fondos suficientes para costearlo.

, o, en su defecto, para costearlo. Tener los fondos suficientes como para poder mantenerse durante las primeras semanas de la estadía en el país , hasta que el interesado comience a trabajar. Este no es un monto oficial, sino que queda a cargo de la autoridad.

, hasta que el interesado comience a trabajar. Este no es un monto oficial, sino que queda a cargo de la autoridad. Presentar un Certificado de Antecedentes Penales , que deberá ser traducido al portugués por un traductor público con la traducción legalizada por el Colegio de Traductores correspondientes , como suele pasar con los trámites con países que cuentan con distintos lenguajes.

, que deberá ser por un traductor público con la traducción , como suele pasar con los trámites con países que cuentan con distintos lenguajes. Contratar un seguro médico que comprenda la totalidad de la estadía, y que cubra un mínimo de EUR 30.000. Este seguro debe cubrir los gastos que genere una eventual hospitalización o una repatriación en caso de una enfermedad grave o fallecimiento.

Cualquier joven argentino que cumpla con estos requisitos ya está listo para comenzar los tramites de la visa con el país portugués. Es importante destacar que para terminar de obtener la visa, se deberá pagar $8.602 a las autoridades correspondientes.

La inscripción a las visas de Work and Travel entre Argentina y Portugal están abiertas todos los años

Los interesados pueden iniciar el trámite en la Embajada de Buenos Aires. Deberán registrarse en el sitio , completar el formulario, elegir un turno para la entrevista correspondiente y dar toda la información solicitada en los requisitos antes mencionados. Si, en cambio, el trámite inicia en el Consulado de Portugal en Córdoba, los interesados deberán comenzar la solicitud enviando un mail a contacto@consuladoptcba.com. El mismo deberá incluir: nombre completo del solicitante, DNI vigente, la fecha de expiración del pasaporte local y un teléfono de contacto. Si se confirma el turno, se debe acudir al lugar citado con toda la documentación impresa y el arancel antes explicado, a lo que las autoridades del consulado tendrán 30 días en confirmar o no la solicitud.

En caso de que se confirme la solicitud, se tiene que llevar el pasaporte a la Embajada (exclusivamente) para que se coloque la visa correspondiente. Luego, una vez que se tenga la visa, los solicitantes cuentan con tres meses (90 días) para entrar a Portugal, la visa les dará el permiso de vivir 12 meses en el país europeo, con el derecho de trabajar, hacer cursos de formación por un total de 6 meses. Portugal proporciona una visa multientrada que permite ingresar y salir del país cuantas veces se quiera o se necesite, lo que lo convierte en el viaje ideal para combinar turismo y trabajo.

Por último, cabe destacar que el salario mínimo en Portugal es de 775,8 euros, (unos U$860 que rondan los 90 mil pesos argentinos a cambio oficial). También, para aquellos que no logren conseguir toda la documentación en poco tiempo, o que no puedan viajar este 2022, se puede aplicar a la misma oportunidad todos los años.