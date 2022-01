Contó una anécdota increíble en un aeropuerto y se volvió viral

Las redes sociales son un lugar excelente para contar anécdotas increíbles de la vida cotidiana, anécdotas que hace años hubieran pasado desapercibidas, pero que actualmente adquieren mucha relevancia por lo alocadas que son. Este caso no es diferente, ya que la usuaria @claricechurros contó una situación irreal que vivió en un aeropuerto, donde la llamaron por el altoparlante del aeropuerto para que revise un objeto sospechoso, que resultó ser un aerosol repelente de mosquitos. La usuaria comentó en posteo de Twitter: "Ah no les conté pero ayer me llamaron por los altoparlantes del aeropuerto para que vaya a revisar un OBJETO SOSPECHOSO en mi valija. El objeto sospechoso: un off".

Obviamente por lo alocado de la anécdota el posteo tomó relevancia muy rápido, actualmente cuenta con más de 50 mil likes y más de 600 retweets, lo que hizo que consiguiera muchas respuestas sobre otras situaciones que pasaron en aeropuertos que parecen sacadas de películas de comedia.

Pase alta vergüenza por llevar SAL(paquete ya abierto)en una bolsa, me hicieron abrir todo y me miraban con cara de transportar merca, y en ese mismo viaje en el vuelo de ida me sacaron un spray de pelo, miro y atrás tenían un almacén de off/spray, no era la única boluda al menos — BELEN (@MbelenR13) January 24, 2022

Una usuaria compartió un momento incomodo en el que la detuvieron por llevar un paquete de sal dentro de una bolsa, pensando que era otra sustancia ilegal.

Los aerosoles tienen distinto grado de inflamabilidad. Un Off: mercancía peligrosa. Un Rexona: no. Es por lo mismo que se puede despachar una botella de vino pero no un litro de alcohol etílico. — GabiF (@gabifou2) January 23, 2022

Una usuaria aprovechó la situación para explicar la razón por la que si se puede llevar un desodorante en el avión, pero no se puede llevar otro aerosol como lo es el repelente de mosquitos.

Entrando a Chile desde Argentina en bus me hicieron desarmar toda la mochila de camping por UNA JABONERA. — Valentina Carrasco (@Valefica_2) January 23, 2022

Otra usuaria compartió otro momento incomodo donde tuvo que desarmar toda una mochila de camping, características por ser grandes, por una simple jabonera.

Estos son los elementos que están prohibidos arriba de un avión por la mayoría de las aerolíneas:

Explosivos; líquidos inflamables; sólidos inflamables y sustancias reactivas; sustancias tóxicas o infecciosas; material radiactivo, corrosivos; pilas, baterías de litio y cigarrillos electrónicos; maletines y sacos de seguridad; gases y bombonas de gas; objetos como motores de combustible, material magnetizado y dispositivos de oxígeno líquido.