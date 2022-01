Covid-19: cuándo llegarán los autotest a las farmacias y cuánto costarán

Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), llevó tranquilidad y aclaró que el primer laboratorio en entregar los autotest a las farmacias lo hará recién la semana que viene. Es por eso que a partir de los próximos días las personas que quieren autotestearse lo podrán hacer. El precio del mismo será de $1.560.

"Los primeros autotest estarán llegando entre el 25 y el 30 de enero. Después algún otro laboratorio, los primeros días de febrero, los entregará para su comercialización", comentó en una entrevista con Radio Del Plata.

Y agregó: "En la medida que los laboratorios vayan fabricando y también importando. Estos autotest tienen un costo de $1.560 para el público y será el mismo precio en todas las farmacias que se adhieran, independientemente de la logística que haya que hacer para la entrega".

"Los autotest tendrán un precio de $1.560", indicó Reinoso.

"Ushuaia, La Quiaca, Córdoba, La Rioja, Salta o Jujuy, todos van a tener el mismo precio que Buenos Aires", puntualizó.

Con respecto a si estos autotest van a servir como comprobante para poder viajar, dijo: "No va a ser apto para viajar por ahora porque se está pidiendo PCR. No significa que a medida que vaya pasando el tiempo, no puedan tomarlo oficialmente porque va estar registrado ese DNI en el sistema".

"El paciente va a tener las mismas alternativas que cuando nos pasan las recetas, podrá venir a la farmacia para traernos el casete si es negativo para que lo registremos pero también le vamos a dar una impresión, como cuando damos un certificado de vacunas, donde va a haber un código QR que va a poder leer fácilmente los datos sin bajar ninguna aplicación", expresó Reinoso.

Por último, aclaró lo siguiente: "Los autotest no están cubiertos por las obras sociales".