Cómo destapar y limpiar el duchador con vinagre

Las habitaciones del hogar siempre deben mantenerse limpias, principalmente el baño. Es uno de los lugares que puede contener microbios y moho con mucha facilidad, por lo tanto hay que prestarle mucha atención.



Lo cierto es que debes limpiar con mucho cuidado cada sector del baño. Seguramente, cuando lleves a cabo esta limpieza te enfocarás completamente en las canillas, piletas e inodoro. Pero hay otros lugares que no debes pasar por alto.



Uno de ellos es el duchador. ¿Te has puesto a pensar que merece varias limpieza a lo largo del año? Mayormente, esta grifería suele pasar desapercibida al estar ubicada en altura. Por lo tanto, no recibe los cuidados que se merece.



En este artículo te enseñaremos cómo debes limpiar y destapar el duchador con vinagre. Un líquido que suele estar en todas las cocinas, y que será tu gran aliado a la hora de darle una limpieza profunda a tu baño.



Fuente: Transformación digital

Limpia tu duchador con vinagre en simples pasos

Para comenzar a limpiar y destapar tu duchador, primero debes tener algunos materiales: un cuenco, vinagre blanco destilado, una llave inglesa, un trapo viejo (es opcional), un cepillo de dientes viejo y un paño suave.



Una vez que ya tengas los materiales necesarios, lo primero que debes hacer es desmontar el cabezal de la ducha. Simplemente, debes girarlo para la izquierda. Si te resulta difícil y no puedes girarlo, puedes colocar un trapo viejo sobre la tuerca de unión y después girarlo con la ayuda de una llave inglesa.



Cuando ya lo tengas en tus manos, colócalo en un cuenco. Llena este recipiente con suficiente vinagre blanco, la idea es que se cubra el duchador. Déjalo sumergido durante 30 minutos o también puedes optar por toda la noche. ¡Importante! En el caso de que tu duchador tenga acabado en niquel o dorado, debes sacarlo a los 30 minutos.



Una vez que haya pasado el tiempo pautado, ya puedes enjuagar el cabezal de la ducha. Para eliminar los residuos con más facilidad, deberás utilizar un cepillo de dientes que esté usado y viejo.



El objetivo es que te centres por completo en los orificios de la base, ya que allí es donde suele esconderse y acumularse los sedimentos minerales. Es importante que frotes con mucha delicadeza y que luego lo enjuagues con agua fría. Hazlo hasta que desaparezcan por completo los residuos.



Luego de que hayas limpiado con vinagre el duchador y lo hayas enjuago, lo que debes hacer es utilizar un paño para pulirlo. En este paso puedes optar por un paño de microfibra o también por una franela. Recuerda frotar con mucha suavidad hasta que esté seco.



Por último, deberás volver a colocar el duchador en su lugar. No olvides apretarlo muy bien para que no ocurra ningún accidente. Antes de finalizar el proceso, deberás abrir el agua de la ducha durante unos segundos. Esto ayudará a que se vaya cualquier residuo que no se haya limpiado con el cepillo.







Con estos simples pasos lograrás que tu baño brille y esté reluciente. Además, ayudarás a que los gérmenes y el moho no se adueñen de esta habitación. Mucho menos del cabezal de tu ducha, el cual estará más limpio que nunca.



¿Conoces otra técnica con vinagre?