Subió la cifra de niños sin vacunar que están internados por covid

La jefa del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología del Hospital pediátrico Garrahan, María Rosa Bologna, informó que de los pacientes hospitalizados "sólo el 30% tiene el esquema de vacunación completo", en tanto que señaló que esta semana "las internaciones continuaron en aumento".



"Esta semana las internaciones continuaron en aumento. En la actualidad tenemos 63 niñas y niños internados con covid-19 confirmado y otros 18 casos sospechosos a la espera de la confirmación", detalló Bologna. Y advirtió que "sólo el 30% tiene el esquema de vacunación completo".



El martes de la semana pasada, el médico pediatra del Garrahan Oscar Trotta advirtió en su cuenta de Twitter que el centro de salud tuvo que abrir nuevamente una tercera sala de internación para pacientes con covid-19. "Otra vez estamos abriendo una tercer sala de internación para pacientes covid en el @HospGarrahan, pasamos de 15 internados el 20 de diciembre a 55 menores internados en el día de hoy (4 de enero)", afirmó Trotta en la red social.



Luego, el médico detalló que "el 20 de diciembre teníamos una sala de internación, el 27 abrimos otra y hoy (el martes 4 de enero) otra, con una capacidad de entre 8 y 10 camas".





En ese momento, el 60% no estaba vacunado o tenía el esquema incompleto: "Algunos son menores de 3 años (población en la que la vacuna no fue autorizada), otros tienen enfermedades complejas y no se recomienda la vacunación porque compromete su sistema inmunológico y el resto es porque los padres así lo decidieron", dijo.



En este contexto de aumento de casos, y de cara también al inicio del ciclo lectivo, el miércoles próximo los ministerios de Salud y Educación se reunirán con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), Unicef, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y otros organismos para incentivar durante el verano la vacunación contra covid-19 y otras patologías en niñas, niños y adolescentes.