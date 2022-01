Sin respuesta oficial para una mamá que necesita salvar la vida de su hijo

El caso de Renzo Nuñez (13), el adolescente de San Juan cuya mamá ha pedido a gritos ayuda para poder viajar al hospital Garrahan de urgencia y poder así salvar la vida de su hijo, sigue sin resolución. Según asegura su mamá, el lunes por la mañana asistió a una reunión a la que había sido citada en el Ministerio de Desarrollo Social de San Juan, en la que luego de una larga espera no fue atendida. “Ayer me dijeron no iba a poder ser; hoy tampoco tengo novedades y mi hijo está cada vez peor”, asegura Natalia Ossis, quien el viernes pasado expuso su caso e historia a MDZ. Su pedido es un llamado a las autoridades, a las empresas, a la población y a toda persona que pueda colaborar para salvar a su hijo.

En concreto, la familia necesita viajar lo antes posible en avión a Buenos Aires para poder asistir de urgencia al hospital Garrahan para que Renzo sea atendido y operado por los especialistas, ya que su cuadro de salud es delicado al extremo: nació con hidrocefalia y mielomeningocele, una enfermedad que le afectó la médula y le dejó paralizados sus miembros inferiores. Pero eso no es todo: en su columna vertebral tiene 20 tornillos y en 2020 tuvo que ser operado de urgencia ocho veces en el mismo mes.

Actualmente, Renzo padece de un notable agravamiento en una de sus piernas y está en una silla de ruedas. Justamente por eso, es que el medio de traslado a Buenos Aires debe ser un avión y no un colectivo. “Necesitamos viajar los tres en avión porque yo no lo puedo cargar sola. Renzo no se mueve. Tiene su pierna cada vez más doblada y el hueso de la rodilla cada vez más hacia afuera. Necesitamos que un médico lo vea de manera urgente”, repite desesperada la mamá que no deja de luchar para que su hijo pueda acceder a una mejor calidad de vida.

Quienes deseen colaborar con esta familia, pueden comunicarse al número +54 9 2645 74-8570 (Natalia).