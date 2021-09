Estos olores podrían poner muy nervioso a tu gato

Todo el mundo sabe que a los gatos hay muchos sonidos que les molestan y que son animales muy especiales a los cuales no les gusta que los invadan. Pero muy pocas personas tienen la información de qué hay ciertos olores que los ponen nerviosos.

Hay olores desagradables, cómo el olor a pescado podrido, que resultan feos no solo para los gatos sino también para los humanos. Pero hay otros como el plátano o la banana que estos felinos odian y nosotros amamos.

Fuente: Unsplash

5 olores que molestan a los gatos

Conocer cuáles son los olores que alteran a los gatos te va a servir para ayudar a tus mascotas a controlar su ansiedad. De esta manera van a estar más tranquilos.

1. El olor a caja de arena sucia

Si tu gato tiene una caja de arena para hacer sus necesidades es importante que la higienices regularmente . Ya que se trata de animales muy limpios a los cuales les altera el olor de su orina y excremento acumulados.

Una manera de revelarse es haciendo sus necesidades en otros espacios, como en la alfombra o el sillón.

2. Pescado podrido

Aman el pescado pero tiene que estar fresco y en buen estado. Si llegan a percibir que esta podrido o ya comenzó el proceso de descomposición lo rechazaran.

Fuente: Unsplash

3. No les gusta el chile

En realidad no es que a los gatos no les guste en chile en particular, sino que rechazan todos los olores picantes, como la pimienta o el pimentón, porque los identifican como picantes.

4. Plátano y banana

Mantenlos lejos o quizás cerca, dependiendo de lo que quieras lograr. Los gatos se alejan cuando sienten olor a banana, lo que convierte a esta fruta en un repelente natural.

5. Eucalipto

Rechazan por instinto todo lo que huela a eucalipto, ya que los aceites esenciales de esta planta resultan nocivos para su salud.





¿Conocías todos estos olores que ponen nervioso a tu gato?