Ni saliva ni pegamento: qué hacer a la hora de votar

"En 2007 vi como las elecciones tenían mucha sospecha de fraude y me di cuenta de que si no me comprometía y hacía mi parte, en las elecciones siguientes iba a pasar lo mismo", cuenta Majo García Menéndez que es fiscal desde 2009. Entonces decidió asumir un rol protagónico en las elecciones no sólo fiscalizando sino convocando a otros a ser fiscales de mesa esta tarea durante las elecciones.

Cuenta que fue en 2015 cuando se notó un aumento importante en la cantidad de fiscales de mesa. "La ciudadanía se volcó en masa a fiscalizar. Fueron 3 elecciones: PASO, generales y ballotage. Ya en 2017 y PASO 2019 muchos no se anotaron. En estas Elecciones 2021, no solo no se anotan sino que muchos que lo hicieron se bajan", lamenta y sigue: "En definitiva, la fiscalización es lo que nos permite vigilar el proceso eleccionario. ¿Es incómodo? Sí. Pero la satisfacción de haber hecho algo más que votar vale la pena", sentencia convencida.

Mitos en torno a las elecciones

A medida que se acercan las elecciones se multiplican las cadenas con mensajes sobre lo que se debe o no hacer ese día. "El más difundido es el de pegar el sobre con pegamento. No hace falta", remarca y agrega: "La cámara nacional electoral recomienda colocar la solapa dentro del sobre. No hay que lamer el pegamento por una cuestión sanitaria, pero el sobre cerrado con la solapa dentro basta y sobra"

"Tampoco existe la posibilidad de que un presidente de mesa no permita un voto porque está pegado. Pero no hace falta pegarlo", insiste García Menéndez que recibió un sinfín de consultas al respecto y tiene amplia experiencia como fiscal.

Qué no se puede hacer el día de las elecciones 2021

García Menéndez, hay tres cosas que, definitivamente, no se pueden hacer el día dde las elecciones. La primera es no ir a votar. "El voto es un derecho y un deber y probablemente los que votan como no te gusta van a ir a votar", dice. Lo segundo que marca como un no rotundo es ir a votar con síntomas de coronavirus. "Estás exceptuado y ponés en riesgo a los que estamos en la escuela", aclara. Por último, señala otro gran "No" para el día de los comicios. "No podés no facilitarle el traslado a la escuela para votar a tus viejos o abuelos diciéndoles: 'Uy no, qué fiaca, si no podes ir por tus propios medios, no vayas'".

Lo que sí se debe hacer en las elecciones 2021

Por experiencia y en vistas de que estas serán una elecciones especiales, debido al coronavirus, recomienda estar tres prácticas: